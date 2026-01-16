Wechselt DFB-Held in der Bundesliga?

Manfred Sedlbauer , Niclas Löwendorf 16.01.2026 • 10:43 Uhr BVB-Talent Almugera Kabar steht vor einem Winterwechsel. Die Spur des deutschen U17-Weltmeisters führt zu einem Bundesliga-Konkurrenten.

Das nächste BVB-Juwel steht vor dem Absprung. Eigentlich wollte Almugera Kabar sich im Sommertrainingslager in Saalfelden unter Niko Kovac für einen Kaderplatz empfehlen. Rund fünf Monate später muss sich der 19-Jährige eingestehen: Es reicht aktuell nicht für Einsätze in der Profimannschaft.

Doch genau auf diesem Niveau möchte sich Kabar beweisen. Der deutsche U17-Welt- und Europameister drängt nun auf einen Wechsel. Die Spur des gebürtigen Bremers führt in den hohen Norden.

BVB-Talent Kabar würde ins HSV-Profil passen

Der Hamburger SV würde den Youngster gerne verpflichten. Laut Ruhr Nachrichten sollen die Gespräche weit fortgeschritten, nur noch Details zu klären sein. Kabar würde genau ins Profil der Hanseaten passen.

Denn nach SPORT1-Informationen ist der HSV neben einem Ersatztorwart und Stürmer auf der Suche nach einem Linksverteidiger. Doch hat er dort die Garantie auf mehr Spielzeit?

Mehr Spielzeit? Kabar als Muheim-Herausforderer

Miro Muheim ist beim HSV auf der linken Seite gesetzt. Der Schweizer ist klarer Startelfspieler. Dennoch wünschen sich die Hamburger einen Herausforderer, der perspektivisch hinter dem Schweizer Nationalspieler aufgebaut werden soll.

Für Kabar ist diese Perspektive reizvoll. Allein schon, um einem Profikader anzugehören und sich auf Bundesliga-Niveau zu beweisen. In der aktuellen Spielzeit durfte er lediglich in der zweiten Mannschaft des BVB, in der Regionalliga West ran (zehn Einsätze, vier Tore, eine Vorlage).

Kabar mit Profidebüt zum Vergessen

Sein Profidebüt feierte Kabar bereits im Oktober 2024 bei der 1:2-Niederlage gegen Augsburg. Unter Ex-Trainer Nuri Sahin erlebte er eine Premiere zum Vergessen. Rund 25 Minuten nach seiner Einwechslung musste er mit Gelb-Rot vom Platz.

Dennoch kam er zu vier weiteren Einsätzen, durfte gegen Leverkusen (2:3) sogar von Beginn an ran. Beim BVB galt er lange Zeit als großes Versprechen für die Zukunft. Und immer noch haben sie eine hohe Meinung von ihm. Genau das könnte nun auch der Knackpunkt werden.

Das ist der Knackpunkt

Noch sind sich die Hamburger und Dortmunder nicht einig. Der HSV und nach Informationen der Ruhr Nachrichten auch der Spieler, würden einen festen Transfer vorziehen. Der BVB würde sich gerne mit einer Leihe mit Kaufoption oder zumindest einer Rückkaufoption absichern. Denn wer weiß, wie seine Entwicklung voranschreitet?