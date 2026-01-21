Newsticker
Fußballtransfers: Schalke-Coup! Dzeko am Flughafen gelandet

Dzeko in Deutschland gelandet

Der Wechsel von Edin Dzeko zum FC Schalke steht bevor. Der Stürmer ist am Mittwochabend in Düsseldorf gelandet.
Edin Dzekos Wechsel zum FC Schalke 04 steht kurz bevor. SPORT1 fängt ihn am Mittwochabend am Flughafen in Düsseldorf ab.
Johannes Vehren
Der Wechsel von Edin Dzeko zum FC Schalke steht bevor. Der Stürmer ist am Mittwochabend in Düsseldorf gelandet.

Er ist da! Edin Dzeko ist am Mittwochabend in Düsseldorf gelandet und steht demnach kurz vor einem Wechsel zum Zweitligisten FC Schalke 04.

Am Flughafen-Gate wurde der bosnische Stürmer von etlichen Fans empfangen, gab Unterschriften und machte mit ihnen Fotos.

Dzeko wechselt aus Florenz zum FC Schalke

Lediglich der Medizincheck muss noch am Donnerstag absolviert werden, ehe die Schalker den Transfercoup offiziell vermelden werden. Nach Sky-Informationen müssen sie keine Ablösesumme zahlen, sondern nur Bonuszahlungen tätigen.

Dzeko spielte in der laufenden Saison für den AC Florenz in der Serie A. Sein Vertrag in Italien läuft im Sommer aus. Medienberichten zufolge wollte Florenz den 39-Jährigen unbedingt von der Gehaltsliste streichen.

Bislang hat S04 in der Winter-Transferperiode noch keine neuen Spieler verpflichtet, nach 18 Spieltagen hat das Team lediglich 22 Tore erzielt. Für die Mannschaft von Trainer Miron Muslic, der maßgeblich am Transfer mitverantwortlich sein soll, wird Dzeko aller Voraussicht eine große Verstärkung sein.

