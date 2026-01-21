Fußballtransfers: Schalke-Coup! Dzeko am Flughafen gelandet

Er ist da! Edin Dzeko ist am Mittwochabend in Düsseldorf gelandet und steht demnach kurz vor einem Wechsel zum Zweitligisten FC Schalke 04.
Dzeko in Deutschland gelandet
Am Flughafen-Gate wurde der bosnische Stürmer von etlichen Fans empfangen, gab Unterschriften und machte mit ihnen Fotos.
Dzeko wechselt aus Florenz zum FC Schalke
Lediglich der Medizincheck muss noch am Donnerstag absolviert werden, ehe die Schalker den Transfercoup offiziell vermelden werden. Nach Sky-Informationen müssen sie keine Ablösesumme zahlen, sondern nur Bonuszahlungen tätigen.
Dzeko spielte in der laufenden Saison für den AC Florenz in der Serie A. Sein Vertrag in Italien läuft im Sommer aus. Medienberichten zufolge wollte Florenz den 39-Jährigen unbedingt von der Gehaltsliste streichen.
Bislang hat S04 in der Winter-Transferperiode noch keine neuen Spieler verpflichtet, nach 18 Spieltagen hat das Team lediglich 22 Tore erzielt. Für die Mannschaft von Trainer Miron Muslic, der maßgeblich am Transfer mitverantwortlich sein soll, wird Dzeko aller Voraussicht eine große Verstärkung sein.