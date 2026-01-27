Nach Dzeko: Schalke landet nächsten Transfer-Coup

Der FC Schalke 04 hat den nächsten Top-Transfer eingetütet und den ehemaligen Köln-Profi Dejan Ljubicic am Dienstagmorgen als Neuzugang verkündet. Der 28-Jährige wechselt von Europa League-Teilnehmer Dinamo Zagreb nach Gelsenkirchen.
Schalke landet nächsten Transfer-Coup
„Dejan hat bei seinen bisherigen Stationen und auch schon in der österreichischen Nationalmannschaft seine vielfältigen Qualitäten auf verschiedenen Positionen gezeigt“, wird Direktor Profifußball Youri Mulder in der Mitteilung zitiert. „Er erkennt Räume schnell, trifft saubere Entscheidungen und strukturiert das Spiel aus dem Zentrum heraus. Zudem bringt er eine hohe Spielintelligenz mit. Dejan sehen wir als zuverlässigen Teamplayer, der vielseitig einsetzbar ist.“
Bemerkenswert: Schalke zahlt nach SPORT1-Informationen rund 750.000 Euro Ablöse - mit Bonuszahlungen kann diese sogar auf über eine Million steigen.
Schalke: Ljubicic nächster Coup nach Dzeko
Auch der gebürtige Wiener Ljubicic zeigt sich begeistert. „Für mich ist Schalke 04 in der aktuellen Situation eine super Herausforderung. Mir ist von den Schalker Verantwortlichen in sehr guten Gesprächen erklärt worden, wo sie mich sehen und wie ich eine Verstärkung für die Mannschaft werden kann. Dafür werde ich ab dem ersten Tag mein Bestes geben“, wird der Österreicher zitiert.
Beim Tabellenerster der 2. Bundesliga erhält der vielseitige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2028. Ljubicic, der insgesamt 83 Bundesliga-Spiele bestritt, ist auf Schalke der nächste Transfer-Coup nach Edin Dzeko. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)