Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
HANDBALL-EM
FUSSBALL
BUNDESLIGA
CHAMPIONS LEAGUE
2. BUNDESLIGA
WINTERSPORT
TENNIS
US-SPORT
OLYMPIA
DARTS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Nach Dzeko: Schalke landet nächsten Transfer-Coup

Schalke landet nächsten Transfer-Coup

Schalke hat nach Edin Dzeko den nächsten Top-Transfer eingetütet. Dejan Ljubicic bringt Bundesliga-Erfahrung nach Gelsenkirchen.
Edin Dzeko wechselt zum FC Schalke 04. Ein Transfer-Coup der auch für die Fans von Königblau mit dem von Raúl vergleichbar ist.
Johannes Behm, Manfred Sedlbauer
Schalke hat nach Edin Dzeko den nächsten Top-Transfer eingetütet. Dejan Ljubicic bringt Bundesliga-Erfahrung nach Gelsenkirchen.

Der FC Schalke 04 hat den nächsten Top-Transfer eingetütet und den ehemaligen Köln-Profi Dejan Ljubicic am Dienstagmorgen als Neuzugang verkündet. Der 28-Jährige wechselt von Europa League-Teilnehmer Dinamo Zagreb nach Gelsenkirchen.

„Dejan hat bei seinen bisherigen Stationen und auch schon in der österreichischen Nationalmannschaft seine vielfältigen Qualitäten auf verschiedenen Positionen gezeigt“, wird Direktor Profifußball Youri Mulder in der Mitteilung zitiert. „Er erkennt Räume schnell, trifft saubere Entscheidungen und strukturiert das Spiel aus dem Zentrum heraus. Zudem bringt er eine hohe Spielintelligenz mit. Dejan sehen wir als zuverlässigen Teamplayer, der vielseitig einsetzbar ist.“

Bemerkenswert: Schalke zahlt nach SPORT1-Informationen rund 750.000 Euro Ablöse - mit Bonuszahlungen kann diese sogar auf über eine Million steigen.

Schalke: Ljubicic nächster Coup nach Dzeko

Auch der gebürtige Wiener Ljubicic zeigt sich begeistert. „Für mich ist Schalke 04 in der aktuellen Situation eine super Herausforderung. Mir ist von den Schalker Verantwortlichen in sehr guten Gesprächen erklärt worden, wo sie mich sehen und wie ich eine Verstärkung für die Mannschaft werden kann. Dafür werde ich ab dem ersten Tag mein Bestes geben“, wird der Österreicher zitiert.

Beim Tabellenerster der 2. Bundesliga erhält der vielseitige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2028. Ljubicic, der insgesamt 83 Bundesliga-Spiele bestritt, ist auf Schalke der nächste Transfer-Coup nach Edin Dzeko. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite