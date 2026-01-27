Nach Dzeko: Schalke landet nächsten Transfer-Coup

Johannes Behm , Manfred Sedlbauer 27.01.2026 • 10:01 Uhr Schalke hat nach Edin Dzeko den nächsten Top-Transfer eingetütet. Dejan Ljubicic bringt Bundesliga-Erfahrung nach Gelsenkirchen.

Der FC Schalke 04 hat den nächsten Top-Transfer eingetütet und den ehemaligen Köln-Profi Dejan Ljubicic am Dienstagmorgen als Neuzugang verkündet. Der 28-Jährige wechselt von Europa League-Teilnehmer Dinamo Zagreb nach Gelsenkirchen.

„Dejan hat bei seinen bisherigen Stationen und auch schon in der österreichischen Nationalmannschaft seine vielfältigen Qualitäten auf verschiedenen Positionen gezeigt“, wird Direktor Profifußball Youri Mulder in der Mitteilung zitiert. „Er erkennt Räume schnell, trifft saubere Entscheidungen und strukturiert das Spiel aus dem Zentrum heraus. Zudem bringt er eine hohe Spielintelligenz mit. Dejan sehen wir als zuverlässigen Teamplayer, der vielseitig einsetzbar ist.“

Bemerkenswert: Schalke zahlt nach SPORT1-Informationen rund 750.000 Euro Ablöse - mit Bonuszahlungen kann diese sogar auf über eine Million steigen.

Schalke: Ljubicic nächster Coup nach Dzeko

Auch der gebürtige Wiener Ljubicic zeigt sich begeistert. „Für mich ist Schalke 04 in der aktuellen Situation eine super Herausforderung. Mir ist von den Schalker Verantwortlichen in sehr guten Gesprächen erklärt worden, wo sie mich sehen und wie ich eine Verstärkung für die Mannschaft werden kann. Dafür werde ich ab dem ersten Tag mein Bestes geben“, wird der Österreicher zitiert.