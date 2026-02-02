Deadline Day: Sterling bei Bundesligist angeboten!

Julius Schamburg 02.02.2026 • 19:06 Uhr Der FC Chelsea löst den Vertrag mit Raheem Sterling auf. Bei der Suche nach einem neuen Verein ist plötzlich ein Bundesligist Thema.

Raheem Sterling ist Union Berlin angeboten worden. Das bestätigte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball bei den Eisernen, am Montag.

„Manchmal muss man sich die Augen reiben. In diesem Fall schien es nicht wirklich ernst zu sein. Wir haben es nicht weiter verfolgt“, gab Heldt bei Sky bekannt.

Chelsea löst Vertrag mit Sterling auf

In der Vergangenheit wurde Sterling auch bei Bayer Leverkusen gehandelt. Zahlreiche europäische Topklubs sollen laut der Daily Mail am ehemaligen Premier-League-Star interessiert sein, darunter die SSC Neapel, Juventus Turin und Tottenham Hotspur.

Sterling war im Sommer 2022 für über 50 Millionen Euro von Manchester City nach London gewechselt und besaß dort noch einen Vertrag bis 2027.