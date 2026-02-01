FC Bayern: Effenberg formuliert im Doppelpass eine spannende Transfer-Idee

Daniel Höhn 01.02.2026 • 15:11 Uhr Die sich hinziehende Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern erhitzt im Doppelpass die Gemüter. SPORT1-Experte Stefan Effenberg äußert eine interessante Alternativ-Idee.

Der Vertragspoker zwischen Dayot Upamecano und dem FC Bayern nimmt noch immer kein Ende. SPORT1-Experte Stefan Effenberg hat sich darüber im Doppelpass irritiert gezeigt - und dem Rekordmeister eine spannende Alternative empfohlen.

Auch Stargast Max Kruse zeigte sich verwundert über den Lauf der Dinge.

FC Bayern: Effenberg fordert im Doppelpass „klare Ansage“ an Upamecano

„Ein Wort irritiert mich (bei der jüngsten Wasserstandsmeldung von Sportvorstand Max Eberl, d. Red.), und zwar das Wort ‚irgendwann‘„, begann der frühere FCB-Kapitän Effenberg seine Ausführungen: “Also Bayern München sollte schon sagen: Bis dahin und nicht weiter" Was soll denn noch rein in den Vertrag? Die machen ja schon seit Wochen rum, vielleicht sogar seit Monaten. Das kann ja jetzt nicht sein.“

Effenberg legte nach: „Der Verein braucht Planungssicherheit, und der Verein sollte auch sagen, bis zum 15.2. oder heute oder Mittwoch – wie auch immer, aber eine klare Ansage.“

Schließlich formulierte Effenberg eine interessante Idee: „Und wenn er sich dann nicht dafür entscheidet, dann müssen sie halt den Vuskovic holen.“ Luka Vuskovic, der 18 Jahre junge Innenverteidiger des Hamburger SV hatte den Bayern beim 2:2 am Samstagabend ein Tor eingeschenkt und somit Punkte gekostet.

Vuskovic vom HSV als Alternative?

„Jetzt mal ohne Sch***, warum denn nicht? Du hast einen jungen Spieler, der sich in der Bundesliga gerade unter Druck beweist. Du hättest einen Trainer mit Kompany, der selbst ein Weltklasse-Innenverteidiger war. Was glaubst du, wie schnell der nach vorne kommt“, fuhr Effenberg fort.

Als Alternative zu dem aufstrebenden Kroaten nannten „Effe“ und andere Mitglieder der Runde auch einmal mehr den in Sachen Verlängerung beim BVB noch unentschlossenen Nico Schlotterbeck.