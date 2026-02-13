Fußballtransfers: Bestätigt! Barca wollte FC-Bayern-Star holen

Felix Kunkel 13.02.2026 • 19:36 Uhr Vor seinem Wechsel zum FC Bayern wurde auch der FC Barcelona als mögliches Ziel für Jonathan Tah gehandelt. Jetzt bestätigt Sportdirektor Deco entsprechende Berichte.

Barcelonas Sportdirektor Deco hat bestätigt, dass die Katalanen Jonathan Tah vor dessen Wechsel zum FC Bayern verpflichten wollten.

„Wir waren in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Jonathan Tah – am Ende kam es jedoch nicht zum Abschluss“, erklärte der Portugiese gegenüber Sport.

Tahs Vertrag bei Bayer Leverkusen war zum Ende der Saison 2024/25 ausgelaufen. Der 30 Jahre alte Nationalspieler schloss sich daraufhin zur neuen Saison dem deutschen Rekordmeister an.

Barcelona wollte Tah verpflichten

Zuvor war auch über das intensive Interesse des FC Barcelona berichtet worden. Letztlich spielten aber wohl auch die finanziellen Probleme der Katalanen eine Rolle dabei, dass ein Transfer von Tah nicht zustande kam.