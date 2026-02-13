Newsticker
Fußballtransfers: Bestätigt! Barca wollte FC-Bayern-Star holen

Vor seinem Wechsel zum FC Bayern wurde auch der FC Barcelona als mögliches Ziel für Jonathan Tah gehandelt. Jetzt bestätigt Sportdirektor Deco entsprechende Berichte.
Felix Kunkel
Barcelonas Sportdirektor Deco hat bestätigt, dass die Katalanen Jonathan Tah vor dessen Wechsel zum FC Bayern verpflichten wollten.

„Wir waren in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Jonathan Tah – am Ende kam es jedoch nicht zum Abschluss“, erklärte der Portugiese gegenüber Sport.

Tahs Vertrag bei Bayer Leverkusen war zum Ende der Saison 2024/25 ausgelaufen. Der 30 Jahre alte Nationalspieler schloss sich daraufhin zur neuen Saison dem deutschen Rekordmeister an.

Barcelona wollte Tah verpflichten

Zuvor war auch über das intensive Interesse des FC Barcelona berichtet worden. Letztlich spielten aber wohl auch die finanziellen Probleme der Katalanen eine Rolle dabei, dass ein Transfer von Tah nicht zustande kam.

Bei den Münchnern ist Tah gesetzt und absolvierte bis dato 36 Spiele. Mit Dayot Upamecano, der kürzlich seinen Vertrag verlängerte, bildet er das Stamm-Duo in der Innenverteidigung. Tahs Vertrag läuft noch bis 2029.

