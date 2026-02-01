Newsticker
Chelsea verleiht BVB-Abgang Anselmino offenbar neu

Wechselt Anselmino schon wieder?

Der FC Chelsea beendete die Leihe von Aarón Anselmino beim BVB vorzeitig. Nun wird der Innenverteidiger wohl direkt zum Partnerklub der Londoner weitergeschickt.
Die Leihe von Aaron Anselmino bei Borussia Dortmund endet abrupt. Liam Rosenior, Trainer seines Stammvereins FC Chelsea, erklärt nun das weitere Vorgehen mit dem Innenverteidiger.
Johannes Vehren
Leiht der FC Chelsea den erst jüngst von Borussia Dortmund zurückgeholten Aarón Anselmino direkt wieder aus? Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, steht der argentinische Verteidiger vor einer Leihe nach Frankreich zu Racing Straßburg.

Demnach soll der 20-Jährige bis zum Saisonende an den Ligue-1-Klub ausgeliehen werden. Demnach seien zwar noch formelle Dinge zu regeln, aber dem Wechsel soll nichts mehr im Weg stehen.

Transfer: Chelsea schickt Anselmino zu Partnerklub

Anselmino wechselte erst im vergangenen Sommer per Leihe zu Borussia Dortmund, doch Chelsea nutzte eine im Vertrag verankerte Rückholoption. Ursprünglich war die Leihe des Argentiniers bis zum Saisonende vereinbart gewesen.

Racing Straßburg gehört wie Chelsea zur BlueCo Group von Besitzer Todd Boehly. Deswegen sind die beiden Vereine Partnerklubs.

In den vergangenen drei Jahren wechselten bereits zehn Spieler von London nach Straßburg. Aktuell sind mit Mike Penders sowie Mamadou Sarr zwei Akteure an den Ligue-1-Klub ausgeliehen - Anselmino wäre Nummer drei.

