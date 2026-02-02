Fußballtransfers: Kanté vor Rückkehr nach Europa

SPORT1 02.02.2026 • 15:29 Uhr Mittelfeld-Routinier N‘Golo Kanté plant einen Abflug aus der Saudi Pro League. Der 34-Jährige steht wohl vor einem Deal mit Fenerbahce Istanbul.

Frankreich-Star N‘Golo Kanté kehrt offenbar nach Europa zurück. Der 34-Jährige schließt sich laut Sky Fenerbahce Istanbul an. Nachdem zwischen dem Mittelfeld-Routinier und dem türkischen Top-Klub schon länger eine mündliche Einigung bestanden haben soll, habe nun auch Al-Ittihad grünes Licht erteilt.

Lediglich der Medizincheck sei in Kürze noch zu absolvieren. Die Ablöse für Kanté soll circa vier Millionen Euro betragen. Fenerbahce habe sich zudem bereit erklärt, einen Teil des Gehaltes zu übernehmen, welches der Sechser bei Al-Ittihad in seinem letzten halben Vertragsjahr kassiert hätte.

Kanté hofft auf WM-Teilnahme

Kanté war im Sommer 2023 vom FC Chelsea zum Saudi-Klub gewechselt, spielte bei der EM 2024 für die französische Nationalmannschaft aber dennoch eine tragende Rolle. Um bei der WM 2026 erneut mit dabei zu sein, möchte er nun in Europa Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln.

Unter anderem befand er sich Medienberichten aus Frankreich zufolge in Gesprächen mit den Pariser FC, jedoch entschied sich Kanté nun offenbar für den Wechsel zu Klub Fenerbahce. Dort trifft er auf den ehemaligen Schalke- und Leipzig-Trainer Domenico Tedesco.