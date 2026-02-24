Macht er seinen Traum wahr? Nächster Superstar vor Sprung in die MLS

Tobias Wiltschek 24.02.2026 • 09:55 Uhr Die Anzeichen verdichten sich, dass Antoine Griezmann nach Florida wechselt. Nur der Zeitpunkt des Wechsels scheint noch offen zu sein.

Zieht es den nächsten Superstar in die MLS? Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Antoine Griezmann kurz vor einem Wechsel von Atlético Madrid zu Orlando City stehen.

Transferexperte Fabrizio Romano schreibt auf X, dass die verschiedenen Parteien bereits Verhandlungen aufgenommen hätten, und bezieht sich dabei auf Informationen von The Athletic.

Auch ESPN berichtet unter Berufung auf Quellen von Gesprächen zwischen Orlando City und der Seite des französischen Nationalspielers. Noch aber sei keine Einigung erzielt worden, heißt es.

Folgt Griezmann Messi und Müller in die MLS?

Unklar ist offenbar auch der Zeitpunkt eines möglichen Wechsels des 34-Jährigen in die MLS, wo bereits Lionel Messi und Thomas Müller aktiv sind. Laut ESPN könnte Griezmanns Transfer möglicherweise erst in der Sommer-Transferperiode realisiert werden.

Grund sei die Weltmeisterschaft im Sommer, für die sich Griezmann womöglich noch im Trikot eines europäischen Topteams empfehlen wolle.

Allerdings könne der Wechsel auch früher vollzogen werden. Die Entscheidung über den Zeitpunkt liege bei Griezmann, heißt es.

Griezmann: „Habe immer gesagt, dass es mein Ziel ist, in der MLS zu landen“

Klarheit besteht aber wohl darin, dass der Weltmeister von 2018 in der MLS seine Laufbahn ausklingen lassen will. Dies hatte der Franzose schon 2023 erklärt.

„Ich habe immer gesagt, dass es mein Ziel ist, in der MLS zu landen“, sagte er damals bei ESPN. „Es ist mein Ziel, dort zu sein und meine Karriere dort zu beenden, um den Sport dort genießen zu können. Ich bin ein großer Fan.“