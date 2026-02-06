Offiziell! Ehemaliger Star des FC Bayern startet MLS-Abenteuer

Nun ist es offiziell! Ex-Bayern-Star James Rodríguez landet in der MLS und heuert bei Minnesota United FC an. Das gab der Klub am Freitag bekannt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Ex-Bayern-Star findet neuen Klub
„Er ist hier“, verkündete Minnesota auf X. Zuvor hatte The Athletic berichtet, dass sich der Kolumbianer in Gesprächen mit dem Team aus dem Norden der USA befindet.
Damit geht die Weltreise von James weiter. Zuvor spielte er unter anderem in Mexiko (Club León), Spanien (Rayo Vallecano), Brasilien (Sao Paulo), Griechenland (Olympiakos Piräus) und Katar (Al-Rayyan).
James spielte bei Bayern und Real Madrid
Zudem spielte der 34-Jährige sechs Jahre lang für Real Madrid. In die spanische Hauptstadt war er nach seinem Durchbruch bei der WM 2014 für 75 Millionen Euro gewechselt und hatte dort unter anderem je zweimal die Champions League und die spanische Meisterschaft gewonnen.
Von 2017 bis 2019 spielte er auch zwei Jahre lang auf Leihbasis für den FC Bayern, wurde auch dort zweimal Deutscher Meister.
In Anbetracht der WM im Sommer in Kanada, Mexiko und den USA könnte sich James in der MLS gut auf das Turnier vorbereiten. Die kolumbianische Nationalmannschaft führt er noch immer als Kapitän an. Im vergangenen Jahr erreichten die Los Cafeteros das Finale der Copa América, unterlagen Argentinien allerdings mit 0:1.