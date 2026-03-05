Fußballtransfers: Lockt Flick Vuskovic nach Barcelona?

SPORT1 05.03.2026 • 21:29 Uhr Luka Vuskovic weckt europaweites Interesse. Auch der FC Barcelona soll den Kroaten ins Visier genommen haben.

Mit einer bärenstarken Debüt-Saison beim Hamburger SV hat sich Luka Vuskovic längst in das Blickfeld vieler internationaler Topklubs gespielt.

Ein Verbleib beim HSV in der Saison 2026/27 ist unwahrscheinlich, wie Sportdirektor Claus Costa jüngst im SPORT1-Doppelpass verriet. Der Kroate ist noch bis 2030 vertraglich an Tottenham Hotspur gebunden.

Flick und Vuskovic haben gleichen Berater

Einem Bericht von Sky zufolge hat nun auch der FC Barcelona den Kroaten ins Visier genommen. Cheftrainer Hansi Flick soll sehr angetan von den Leistungen des erst 19-Jährigen sein, der wie Flick von Starberater Pini Zahavi vertreten wird.

Dem Bericht zufolge haben erste Gespräche mit der Spielerseite bereits stattgefunden, Barcelona will sich im kommenden Sommertransferfenster auf der Position des Innenverteidigers verstärken.

Auch der FC Bayern soll zu den Interessenten um Vuskovic gehören. Sportvorstand Max Eberl wich einer Frage zum HSV-Star im Februar noch aus.