PSG: Dembélé äußert sich zu seiner Zukunft - "Es gibt keinen Grund"

Curdt Blumenthal 16.03.2026 • 22:16 Uhr Über die angeblich unsichere Zukunft von Ousmane Dembélé bei Paris Saint-Germain wurde zuletzt mehrfach berichtet. Nun gibt der frühere BVB-Star ein klares Statement ab.

Nach den jüngsten Berichten um seine Person hat sich Ousmane Dembélé zu seiner Zukunft bei Paris Saint-Germain geäußert.

„Es gibt keinen Grund, warum ich nicht verlängern möchte”, betonte der 28-Jährige vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER). „Aber Vertragsangelegenheiten sind nicht mein Thema. Das ist Sache des Vereins und meines Beraters.“

Französische Medien hatten zuletzt berichtet, dass der aktuelle Preisträger des Ballon d’Or ein Vertragsangebot von PSG abgelehnt haben soll.

Demnach soll Dembélé mit einem kolportierten Jahresgehalt von 30 Millionen Euro nicht zufrieden gewesen sein und gar die doppelte Summe vom französischen Hauptstadtklub gefordert haben.

Dembélé-Berater trifft sich mit City-Sportdirektor

Die Spekulationen um einen vorzeitigen Abgang wurden auch deshalb befeuert, weil Dembélés Berater Moussa Sissoko in der Vorwoche in Madrid zusammen mit Hugo Viana, dem Sportdirektor von Manchester City, gesichtet worden war.

PSG kann bei allen Berichten und Spekulationen jedoch gelassen bleiben: Der Vertrag von Dembélé läuft schließlich noch bis Sommer 2028 – ein ablösefreier Verlust des ehemaligen BVB-Angreifers droht somit nicht.