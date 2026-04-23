Bericht: Atlético legt sich auf Julian Brandt fest!

Zieht es Julian Brandt im Sommer nach Spanien? Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, bringt sich Atlético Madrid als potenzieller Abnehmer für den Offensivspieler, dessen Vertrag beim BVB zum Saisonende ausläuft, in Position.
Topklub legt sich wohl auf Brandt fest
Mehr noch: Zu dem prominent platzierten Bericht titelt die prominente Sportzeitschrift: „Atlético hat den Ersatz von Griezmann schon gewählt.“
Brandt stehe demnach beim Champions-League-Halbfinalisten derzeit „ganz oben auf der Wunschliste für die kommende Saison“. Der 29-Jährige zähle zu den Optionen, die nach dem feststehenden Abgang von Antoine Griezmann „ernsthaft in Betracht gezogen werden“, heißt es weiter. Der Name sei rot markiert.
Atléticos Sportdirektor Mateu Alemany soll die Entwicklungen um den früheren deutschen Nationalspieler aufmerksam verfolgen. Der LaLiga-Klub muss ab Sommer auf die Dienste von Griezmann verzichten, der sich MLS-Klub Orlando City anschließen wird.
BVB: Brandt im Sommer ablösefrei verfügbar
Brandt, der von seinem Vater beraten wird, unterschreibt nach sieben Spielzeiten bei Borussia Dortmund keinen neuen Vertrag. Der 48-malige Nationalspieler ist dementsprechend ablösefrei verfügbar – was man in Madrid als „verlockend“ betrachte.
Der Mittelfeldspieler weckt offenbar vor allem im Ausland Interesse. Laut der Marca zeigt auch der FC Arsenal Interesse. Atlético befinde sich daher „im Rennen“ um den Deutschen.
In Deutschland schlug im März Bayer-Boss Simon Rolfes im SPORT1 Doppelpass die Tür für eine Rückkehr Brandts, der bereits von 2014 bis 2019 für Leverkusen spielte, zu.