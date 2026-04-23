Bericht: Atlético legt sich auf Julian Brandt fest!

Felix Kunkel 23.04.2026 • 13:27 Uhr Julian Brandt wird den BVB im Sommer verlassen. Nun bemüht sich angeblich ein spanischer Topklub um den 29-Jährigen - und das äußerst intensiv.

Zieht es Julian Brandt im Sommer nach Spanien? Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, bringt sich Atlético Madrid als potenzieller Abnehmer für den Offensivspieler, dessen Vertrag beim BVB zum Saisonende ausläuft, in Position.

Mehr noch: Zu dem prominent platzierten Bericht titelt die prominente Sportzeitschrift: „Atlético hat den Ersatz von Griezmann schon gewählt.“

Brandt stehe demnach beim Champions-League-Halbfinalisten derzeit „ganz oben auf der Wunschliste für die kommende Saison“. Der 29-Jährige zähle zu den Optionen, die nach dem feststehenden Abgang von Antoine Griezmann „ernsthaft in Betracht gezogen werden“, heißt es weiter. Der Name sei rot markiert.

Atléticos Sportdirektor Mateu Alemany soll die Entwicklungen um den früheren deutschen Nationalspieler aufmerksam verfolgen. Der LaLiga-Klub muss ab Sommer auf die Dienste von Griezmann verzichten, der sich MLS-Klub Orlando City anschließen wird.

BVB: Brandt im Sommer ablösefrei verfügbar

Brandt, der von seinem Vater beraten wird, unterschreibt nach sieben Spielzeiten bei Borussia Dortmund keinen neuen Vertrag. Der 48-malige Nationalspieler ist dementsprechend ablösefrei verfügbar – was man in Madrid als „verlockend“ betrachte.