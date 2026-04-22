Ist er die künftige Nummer 2 beim FC Bayern?

Philipp Heinemann 22.04.2026 • 12:00 Uhr Der FC Bayern denkt offenbar konkret über die Verpflichtung eines neuen Torhüters nach. Die Verpflichtung von Daniel Heuer Fernandes würde in eine bekannte Strategie passen.

Der FC Bayern denkt offenbar konkret über eine Verpflichtung von Daniel Heuer Fernandes nach. Der Torhüter des Hamburger SV soll mittlerweile auf einer Shortlist des Rekordmeisters stehen – das schreibt die Sport Bild.

Demnach passe der 33-Jährige perfekt ins Anforderungsprofil der Münchner, die sich bei einem möglichen Ende der Ära von Manuel Neuer im Sommer neu orientieren müssten. In Heuer Fernandes sehe man einen passenden Backup für Jonas Urbig, der dann wohl das Neuer-Erbe antreten würde.

Sowohl Neuers Vertrag als auch das Arbeitspapier von Heuer Fernandes laufen im Sommer aus. Bei Neuer, den die Bayern gerne halten würden, steht die Entscheidung über die Zukunft noch aus. Beim HSV-Schlussmann kommt es im Falle eines Klassenerhalts wohl zu einer automatischen Verlängerung bis 2027.

Öffnet sich bei Heuer Fernandes für den FC Bayern eine Tür?

Dem Bericht zufolge wollen die Hanseaten ihren Torhüter eigentlich auch gerne noch länger halten. Bei den Gehaltsvorstellungen sollen die Parteien allerdings noch recht weit auseinander liegen. Auch deshalb beschäftige sich der in Bochum geborene Portugiese selbst mit dem Interesse aus München.

Auf erfahrene Ersatzkeeper setzt der FCB schon seit vielen Jahren. Aktuelles Beispiel ist Sven Ulreich, der seit geraumer Zeit für Neuer in die Bresche springt, wenn dieser ausfällt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Vor ihm hatten Spieler wie Tom Starke und Bernd Dreher die Rolle inne.