Muskelbündelriss bei Ulreich - FC Bayern in Torwart-Not!

Maximilian Huber 15.03.2026 • 13:42 Uhr Der FC Bayern München muss den Ausfall von Sven Ulreich verkraften. Der Torhüter verletzt sich in Leverkusen, die Münchner stehen vor einem Torwart-Rätsel.

Schlechte Nachrichten vom FC Bayern München: Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag bekanntgab, hat sich Sven Ulreich beim Bundesliga-Spiel in Leverkusen (1:1) einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen.

Somit fällt neben den bereits verletzten Torhütern Manuel Neuer und Jonas Urbig auch Ulreich für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo aus.

Muss ein 16-Jähriger ins Bayern-Tor?

Urbig zog sich im Hinspiel (6:1) eine Gehirnerschütterung zu und soll planmäßig erst nach der anstehenden Länderspielpause Ende März wieder zum Kader dazustoßen. Das teilte Cheftrainer Vincent Kompany am Freitag mit. Ob der Belgier nun umplant, ist offen. Neuer hatte sich gegen Mönchengladbach einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.

Beim 1:1 in Leverkusen hatte der erst 16 Jahre alte Leonard Prescott als Ersatz-Torhüter bereitgestanden. Auch in Bergamo war der gebürtige US-Amerikaner Teil des Bayern-Kaders. Gut möglich also, dass der 16-Jährige am Mittwoch zwischen den Pfosten stehen wird. Alternativ könnte auch Jannis Bärtl, Schlussmann Nummer zwei der Regionalliga-Mannschaft, im Tor stehen.