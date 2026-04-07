FC Bayern: Guerreiro offenbar heiß begehrt

Johannes Behm 07.04.2026 • 13:34 Uhr Raphael Guerreiro wird die Bayern im Sommer verlassen, doch wohin es geht, steht noch nicht fest. Laut Medienberichten gibt es bereits zahlreiche Interessenten aus ganz Europa. Womöglich wird aber ein bestimmter Markt noch interessant.

Laut der italienischen Zeitung Tuttosport soll sich Juventus Turin mit einer Verpflichtung Guerreiros beschäftigen. Demnach habe es bereits Gespräche mit dem Umfeld des Spielers gegeben. Konkret würden die Turiner rund drei Millionen Euro Jahresgehalt bieten.

Aus Portugal hört man derweil, dass sich Benfica Lissabon um Guerreiro bemühen will. Das berichtet die ansässige Sportzeitung Record. Wie ernst der Klub es mit dem technisch versierten Linksverteidiger und Mittelfeldspieler meint, stünde jedoch noch nicht final fest.

Guerreiro: Wird der französische Markt noch interessant?

Auch in der Türkei soll es laut Hürriyet Interesse von Besiktas Istanbul geben. Guerreiro wolle sich jedoch Zeit lassen und erst am Ende der Saison eine Entscheidung treffen. Gut möglich, dass er dann aus mehreren Optionen auswählen kann. Beim FC Bayern schaffte er es zwar nie zum Stammspieler, war aufgrund seiner technischen Qualität und seiner Variabilität dennoch ein wertvoller Rotationsspieler.

Interessant dürfte für Guerreiro auch der französische Markt sein. Guerreiro ist in Frankreich geboren, besitzt die Staatsbürgerschaft und spricht besser Französisch als Portugiesisch. Die Sprache seines Vaters lernte er erst intensiver, als er sich 2013 für die Laufbahn in der Selecao entschied.