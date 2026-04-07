Olise als Salah-Ersatz? Gerrard bremst Erwartungen

SPORT1 07.04.2026 • 15:38 Uhr Steven Gerrard sieht Michael Olise als potenziellen Nachfolger von Mohamed Salah beim FC Liverpool. Gleichzeitig äußert die Klub-Ikone Zweifel, dass der Bayern‑Star im Sommer tatsächlich verfügbar sein wird.

Der FC Liverpool steht vor einem Umbruch in der Offensive. Klub-Ikone Steven Gerrard hat sich nun zu möglichen Optionen für die Zeit nach Mohamed Salah geäußert – und dabei einen prominenten Namen ins Spiel gebracht: Michael Olise vom FC Bayern sei aus seiner Sicht ein Spieler, der dem Profil des Ägypters nahekomme. Gleichzeitig dämpft Gerrard die Erwartungen an einen Transfer bereits in diesem Sommer.

Im Gespräch mit talkSPORT machte der frühere Liverpool‑Kapitän deutlich, wie schwierig ein direkter Ersatz für Salah zu finden sei. „Wenn man versucht, Salah eins zu eins zu ersetzen, gibt es nur sehr wenige Spieler auf dem Markt“, schilderte Gerrard. „Olise wäre einer“, der seiner Meinung nach geeignet wäre – doch: „Ich glaube nicht, dass er verfügbar sein wird.“

Gerrard verwies in diesem Zusammenhang auf die sportliche Bedeutung Olises für die Bayern. Der französische Nationalspieler spielt in den Planungen der Münchner eine zentrale Rolle, weshalb ein kurzfristiger Verkauf aus seiner Sicht unrealistisch erscheint.

Entsprechend sieht Gerrard die Liverpool‑Verantwortlichen vor einer komplexen Aufgabe in der anstehenden Transferperiode.

Liverpool braucht Alternativen zu Salah

Der 45‑Jährige betonte zugleich, dass Liverpool bei früheren Abgängen von Leistungsträgern nicht zwangsläufig auf einen identischen Ersatz gesetzt habe. Als Beispiele nannte Gerrard die Transfers von Luis Díaz nach dem Abschied von Sadio Mané oder die Umstrukturierung der Offensive nach dem Weggang von Luis Suárez. Der Klub habe dabei stets alternative Profile gefunden.

Unabhängig von konkreten Namen sei für Gerrard aber entscheidend, dass Liverpool die Produktivität Salahs zumindest in Teilen kompensieren müsse. Tore und Vorlagen seien über Jahre hinweg ein zentraler Faktor im Spiel der Reds gewesen – „und genau diese Beteiligung muss irgendwie ersetzt werden“, so Gerrard weiter.

Ein konkreter Transfer von Olise nach Liverpool bleibt damit vorerst Theorie.