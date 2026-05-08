Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
US-SPORT
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
TENNIS
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Bayern-Boss bestätigt Berichte zu Kvaratskhelia-Bruder

Kvaratskhelia-Bruder zu Bayern?

Tornike Kvaratskhelia hat in München trainiert. Ob der jüngere Bruder von Khvicha Kvaratskhelia eine Zukunft bei den Bayern hat, lässt Christoph Freund allerdings offen.
Vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München schwärmt Khvicha Kvaratskhelia von Manuel Neuer. Der Georgier nennt den Torwart eine Legende.
Tobias Wiltschek
Tornike Kvaratskhelia hat in München trainiert. Ob der jüngere Bruder von Khvicha Kvaratskhelia eine Zukunft bei den Bayern hat, lässt Christoph Freund allerdings offen.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hat entsprechende Medienberichte bestätigt, dass Tornike Kvaratskhelia in dieser Woche mit der U17 des Münchner Klubs trainiert hat.

„Er ist ein junger Bursche und hat Talent“, sagte der Österreicher am Freitag bei der Spieltags-Pressekonferenz über den jüngeren Bruder von PSG-Superstar Khvicha Kvaratskhelia.

Der 16-Jährige sei „ein talentierter junger Spieler“, so Freund weiter. „Wir werden sehen, wie es da weitergeht“.

Kvaratskhelia hat nicht nur mittrainiert, sondern auch ein Testspiel der U17 bestritten, wie Freund bestätigte.

Beim 3:1-Sieg der U17 gegen die von Bayern-Legende Klaus Augenthaler trainierte Global Academy habe der Linksaußen „einen sehenswerten Treffer“ beigesteuert, wie die tz berichtete.

Ob das Talent aus Georgien von den Bayern verpflichtet werden kann, ist jedoch noch nicht sicher. Da Georgien nicht zur EU gehört, darf Kvaratskhelia noch nicht offiziell nach München wechseln. Dies ist erst ab 7. Februar 2028 möglich, wenn er 18 Jahre alt wird.

FC Bayern: Kvaratskhelia-Bruder zunächst zu Partnerklub?

Eine Alternative wäre, ihn in der Zwischenzeit bei einem Kooperationsklub unterzubringen. Geeignet dafür wären Klubs, die Teil der Zusammenarbeit mit Los Angeles FC sind. In dem Rahmen kooperieren die Bayern mit Klubs aus Südkorea, Ecuador und Uruguay.

Kvaratskhelia nutzte die Zeit in München nicht nur zum Training, sondern auch für einen Besuch des Halbfinal-Rückspiels zwischen den Bayern und Paris Saint-Germain.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

In der Allianz Arena sah er, wie sein älterer Bruder Khvicha das frühe Führungstor der Gäste durch Ousmane Dembélé vorbereite. Am Ende reichte PSG ein Unentschieden zum Einzug ins Finale.

Zu behaupten, der kleine Bruder werde einmal so gut werden wie der neun Jahre ältere Khvicha, sei noch „zu viel des Guten“, erklärte Freund. Der sei schließlich „herausragend und ein Weltklassespieler“.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite