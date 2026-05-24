FC Bayern einig mit Gordon? Das sagt Eberl

Lars Hinzberg 24.05.2026 • 20:45 Uhr Der FC Bayern bastelt am Kader für die kommende Saison. In der Causa Anthony Gordon steckte Max Eberl jetzt die Bedingungen.

Der FC Bayern möchte im Sommer einen Angreifer verpflichten. Interesse besteht vor allem an Anthony Gordon von Newcastle United, wie SPORT1 zuletzt berichtete. Jetzt hat Max Eberl auf entsprechende Berichte reagiert.

Im Bild-Podcast „Phrasenmäher“ wollte sich der Sportvorstand aber nicht in die Karten schauen lassen und sagte zu den Transfer-Plänen nur: „Wir sind uns einig, dass wir einen Offensivspieler machen, wenn er zu finanzieren ist.“

FC Bayern: Das sagt Eberl zum Interesse an Gordon

Auch auf konkrete Nachfrage zu Gordon, mit dem sich der Rekordmeister auf persönlicher Ebene schon geeinigt haben soll, gab Eberl nur allgemein zu Protokoll: „Wir haben bisher gute Gespräche geführt und hoffen, dass wir da weiterkommen.“

Ob damit Gespräche mit Gordon oder einem anderen Spieler gemeint waren, blieb allerdings offen. Und: Ob der Offensivspieler von Newcastle „zu finanzieren“ ist, wird sich ebenfalls noch zeigen müssen. 86 Millionen ruft Newcastle aktuell nach Medienberichten für den Flügelspieler auf. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)