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Book deutete Interesse an Juwel an: "Wir mögen ihn"

Book deutet Interesse an Top-Talent an

BVB-Sportdirektor Ole Book deutet Interesse an Top-Talent Kennet Eichhorn an. Die Konkurrenz ist jedoch nicht aus dem Rennen.
Beim Erfolg über die SpVgg Greuther Fürth krönt sich Kennet Eichhorn zum jüngsten Torschützen in der Historie der 2. Bundesliga. Hertha-BSC-Cheftrainer Stefan Leitl spricht über das außergewöhnliche Talent des 16-Jährigen und hofft, ihn noch ein weiteres Jahr in Berlin halten zu können.
Niklas Senger, Lukas Rott
BVB-Sportdirektor Ole Book deutet Interesse an Top-Talent Kennet Eichhorn an. Die Konkurrenz ist jedoch nicht aus dem Rennen.

Einen Transfer-Coup hat Ole Book in seiner neuen Position als Sportdirektor von Borussia Dortmund bereits eingetütet. Nach der Verpflichtung von Innenverteidiger Joane Gadou reißt ein weiteres Gerücht jedoch nicht ab.

Die Bild berichtete zuletzt, dass der BVB gute Chancen auf eine Verpflichtung von Hertha-Juwel Kennet Eichhorn haben soll. „Wir mögen ihn. Wir mögen ihn, wie viele andere Vereine auch. Alles andere werden wir sehen“, sagte Book in einer Medienrunde am Dienstag.

Setzt sich der BVB gegen die Konkurrenz durch?

Der erst 16 Jahre alte Eichhorn debütierte in dieser Saison für die Hertha in der 2. Bundesliga, machte in 18 Pflichtspielen – eine Sprunggelenksverletzung hatte ihn drei Monate lang außer Gefecht gesetzt – aber bereits gewaltig auf sich aufmerksam.

Laut Sky haben Book und Trainer Niko Kovac bereits erste Gespräche mit Eichhorn geführt. Allerdings sollen auch Klubs wie Bayer Leverkusen, RB Leipzig und der FC Bayern an einem Transfer interessiert sein. In Berlin soll das Top-Talent eine Ausstiegsklausel von zehn bis zwölf Millionen besitzen.

Auch die Hertha hofft weiterhin auf einen Verbleib von Eichhorn. „Es gibt noch keine Entscheidung. Wir sind in Kontakt mit Kennys Eltern. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihn zu überzeugen, noch ein Jahr hierzubleiben“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber bei Bild.

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