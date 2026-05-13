Book deutete Interesse an Juwel an: "Wir mögen ihn"

Niklas Senger , Lukas Rott 13.05.2026 • 09:36 Uhr BVB-Sportdirektor Ole Book deutet Interesse an Top-Talent Kennet Eichhorn an. Die Konkurrenz ist jedoch nicht aus dem Rennen.

Einen Transfer-Coup hat Ole Book in seiner neuen Position als Sportdirektor von Borussia Dortmund bereits eingetütet. Nach der Verpflichtung von Innenverteidiger Joane Gadou reißt ein weiteres Gerücht jedoch nicht ab.

Die Bild berichtete zuletzt, dass der BVB gute Chancen auf eine Verpflichtung von Hertha-Juwel Kennet Eichhorn haben soll. „Wir mögen ihn. Wir mögen ihn, wie viele andere Vereine auch. Alles andere werden wir sehen“, sagte Book in einer Medienrunde am Dienstag.

Setzt sich der BVB gegen die Konkurrenz durch?

Der erst 16 Jahre alte Eichhorn debütierte in dieser Saison für die Hertha in der 2. Bundesliga, machte in 18 Pflichtspielen – eine Sprunggelenksverletzung hatte ihn drei Monate lang außer Gefecht gesetzt – aber bereits gewaltig auf sich aufmerksam.

Laut Sky haben Book und Trainer Niko Kovac bereits erste Gespräche mit Eichhorn geführt. Allerdings sollen auch Klubs wie Bayer Leverkusen, RB Leipzig und der FC Bayern an einem Transfer interessiert sein. In Berlin soll das Top-Talent eine Ausstiegsklausel von zehn bis zwölf Millionen besitzen.