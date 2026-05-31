Ex-Liverpool-Star in Barcas Visier?

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski ist der FC Barcelona auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Eigentlich ist Julian Álvarez von Atlético Madrid der Wunschkandidat, doch die Verhandlungen gestalten sich wohl schwierig. Daher könnten die Katalanen umschwenken.

Wie Mundo Deportivo berichtet, soll intern der Name Darwin Núnez gefallen sein. Der Angreifer steht zwar noch bis 2028 bei Al-Hilal unter Vertrag, doch der 26-Jährige soll keine Zukunft mehr in Saudi-Arabien haben.

Ein Paket mit Cancelo?

Im vergangenen Winter wurde Núnez aus dem Kader gestrichen, nachdem sein Klub Karim Benzema verpflichtet hatte und damit die Obergrenze von ausländischen Spielern (zehn, zwei davon unter 20 Jahre) überschritten war. Al-Hilal entschied sich gegen den Uruguayer.

Barcelona soll derzeit schon in Gesprächen mit dem Verein wegen einer festen Verpflichtung von Joao Cancelo sein, dabei wurde wohl auch über Núnez gesprochen. Mundo Deportivo ordnet aber ein, dass nicht klar sei, ob ein Transfer Barcas Wunsch ist oder Al-Hilal den 26-Jährigen ins Spiel gebracht hat, um ihn loszuwerden.

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Es heißt aber, dass sich die Katalanen wohl nicht Álvarez und Núnez leisten können, weshalb der Uruguayer zu einer Alternative werden könnte, falls die Verhandlungen mit Atlético scheitern.