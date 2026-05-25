Transfermarkt: Neuer Interessent für Hertha-Juwel

SPORT1 25.05.2026 • 17:45 Uhr Ein neuer Klub ist offenbar in den Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn eingestiegen. Damit haben einige Klubs aus der Bundesliga einen Konkurrenten mehr.

An Hertha-Juwel Kennet Eichhorn sind nicht nur zahlreiche Klubs aus der Bundesliga interessiert.

Wie Sky aus England erfahren haben will, hat der FC Liverpool bereits konkrete Gespräche mit dem Youngster geführt.

Bundesliga-Topklubs wollen Eichhorn

Aus der Bundesliga sind Top-Klubs wie Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und auch der FC Bayern am 16-Jährigen dran.

Im vergangenen Sommer schaffte Eichhorn den Sprung zu den Profis. Anfang Mai hatte der Mittelfeldspieler Geschichte geschrieben. Beim 2:1-Erfolg über Greuther Fürth erzielte er sein erstes Profi-Tor und wurde damit zum jüngsten Torschützen der 2. Liga.