Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
EISHOCKEY-WM
DARTS
TENNIS
WM 2026
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
US-SPORT
FORMEL 1
DFB-TEAM
HANDBALL
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Transfermarkt: Neuer Interessent für Hertha-Juwel

Neuer Interessent für Hertha-Juwel

Ein neuer Klub ist offenbar in den Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn eingestiegen. Damit haben einige Klubs aus der Bundesliga einen Konkurrenten mehr.
Der FC Bayern beschäftigt sich wohl mit Hertha-Shooting-Star Kennet Eichhorn. Zudem will der FC Liverpool bei Yan Diomande ernst machen.
SPORT1
Ein neuer Klub ist offenbar in den Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn eingestiegen. Damit haben einige Klubs aus der Bundesliga einen Konkurrenten mehr.

An Hertha-Juwel Kennet Eichhorn sind nicht nur zahlreiche Klubs aus der Bundesliga interessiert.

Wie Sky aus England erfahren haben will, hat der FC Liverpool bereits konkrete Gespräche mit dem Youngster geführt.

Bundesliga-Topklubs wollen Eichhorn

Aus der Bundesliga sind Top-Klubs wie Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und auch der FC Bayern am 16-Jährigen dran.

Im vergangenen Sommer schaffte Eichhorn den Sprung zu den Profis. Anfang Mai hatte der Mittelfeldspieler Geschichte geschrieben. Beim 2:1-Erfolg über Greuther Fürth erzielte er sein erstes Profi-Tor und wurde damit zum jüngsten Torschützen der 2. Liga.

Insgesamt erzielte Eichhorn in 20 Pflichtspielen zwei Tore für Zweitligist Hertha.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite