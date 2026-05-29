Beim FC Liverpool bahnt sich eine überraschende Wende an: Ibrahima Konaté soll den Verein entgegen den zuletzt kursierenden Gerüchten jetzt doch verlassen. Das will Sky aus England erfahren haben.
Plötzliche Wende bei Liverpool-Star?
Konatés Vertrag bei den Reds läuft im Sommer aus. Die Gespräche um eine Verlängerung zogen sich über Monate hin und schienen eigentlich in eine positive Richtung zu laufen. „Wir sprechen schon lange und stehen kurz vor einer Einigung“, sagte der Verteidiger Ende April.
Nun gibt es offenbar die große Wende. Beide Parteien konnten sich dem Bericht zufolge nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Wie es bei Konaté weitergeht, ist unklar. Der 27-Jährige wurde seit Jahresbeginn mit zahlreichen Vereinen in ganz Europa in Verbindung gebracht, hat sich aber noch nicht für seinen nächsten Karriereschritt entschieden.
Liverpool: Konaté fliegt zur WM
Der französische Nationalspieler hat seit seinem Wechsel von RB Leipzig im Jahr 2021 insgesamt 183 Einsätze für Liverpool absolviert und dabei einen Premier-League-Titel, einen FA Cup sowie zwei Carabao Cups gewonnen.
Für Konaté geht es jetzt erst einmal zur Weltmeisterschaft in die USA, Kanada und Mexiko. Der Abwehrspieler wurde von Trainer Didier Deschamps in den 26-köpfigen Kader berufen.