Plötzliche Wende bei Liverpool-Star?

Niklas Trettin 29.05.2026 • 09:24 Uhr Die Vertragsgespräche zwischen dem FC Liverpool und Verteidiger Ibrahima Konaté zogen sich lange hin – und sollten eigentlich zu einem positiven Ergebnis führen. Doch nun scheint es zu einer Wende zu kommen.

Beim FC Liverpool bahnt sich eine überraschende Wende an: Ibrahima Konaté soll den Verein entgegen den zuletzt kursierenden Gerüchten jetzt doch verlassen. Das will Sky aus England erfahren haben.

Konatés Vertrag bei den Reds läuft im Sommer aus. Die Gespräche um eine Verlängerung zogen sich über Monate hin und schienen eigentlich in eine positive Richtung zu laufen. „Wir sprechen schon lange und stehen kurz vor einer Einigung“, sagte der Verteidiger Ende April.

Nun gibt es offenbar die große Wende. Beide Parteien konnten sich dem Bericht zufolge nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Wie es bei Konaté weitergeht, ist unklar. Der 27-Jährige wurde seit Jahresbeginn mit zahlreichen Vereinen in ganz Europa in Verbindung gebracht, hat sich aber noch nicht für seinen nächsten Karriereschritt entschieden.

Liverpool: Konaté fliegt zur WM

Der französische Nationalspieler hat seit seinem Wechsel von RB Leipzig im Jahr 2021 insgesamt 183 Einsätze für Liverpool absolviert und dabei einen Premier-League-Titel, einen FA Cup sowie zwei Carabao Cups gewonnen.