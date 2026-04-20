Liverpool-Star kündigt Verlängerung an

Mette Bech 20.04.2026 • 19:36 Uhr Der FC Liverpool könnte nach langen Verhandlungen die Vertragsverlängerung mit Innenverteidiger Ibrahima Konaté eintüten. Der Franzose kündigt an, auch in Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit für die Reds aufzulaufen.

Ibrahima Konaté hat seine langfristige Vertragsverlängerung beim Premier-League-Klub FC Liverpool angekündigt. Der französische Nationalspieler wechselte im Juli 2021 von RB Leipzig für 40 Millionen Euro aus der Bundesliga in die Premier League. Nun bestätigte der 26-Jährige, dass er den im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Reds wohl zeitnah verlängern werde.

„Wir führen schon seit Langem Gespräche mit dem Verein und stehen kurz vor einer Einigung“, sagte Konaté den Journalisten in der Mixed-Zone nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Everton. Der französische Verteidiger galt zuletzt mit einem Marktwert von 50 Millionen Euro als teuerster Spieler weltweit, der zum Sommer 2026 ablösefrei werden könnte. Monatelang wurde der Liverpool-Star mit anderen Topklubs wie dem FC Bayern, Real Madrid oder Inter Mailand in Verbindung gebracht.

Liverpool-Star hat „besondere Beziehung“ zum Verein

„Ich glaube, das haben sich alle seit langem gewünscht, aber wir sind auf einem guten Weg. Es besteht definitiv eine große Chance, dass ich nächste Saison hier bin. Das ist es, was ich mir immer gewünscht habe“, stellte Konaté klar.

Liverpools Innenverteidiger absolvierte seit seiner Ankunft bei den Reds insgesamt 178 Partien und etablierte sich als wichtigen Stammspieler. Neben den sportlichen Ambitionen sei auch die emotionale Bindung zum Verein für den Franzosen entscheidend gewesen. „Ich habe eine besondere Beziehung nicht nur zu den Fans, sondern zu jeder einzelnen Person, die im Verein arbeitet. Es ist so ein großartiger Club, eine tolle Familie. Dieser Club bedeutet mir so viel“, erklärte Konaté im Zuge seiner Ankündigung.

„Wir sind an der Reihe, die Führung zu übernehmen“

Liverpool steht nach 33 Spieltagen auf Rang fünf der Premier League und muss im Saisonendspurt weiterhin um die Champions-League-Platzierung kämpfen. Konaté stellte klar, dass die sportlichen Leistungen von Liverpool in der aktuellen „schlechten Saison“ nicht zufriedenstellend seien. „Wenn wir unter die Top-Vier kommen, werden wir sicher nicht glücklich sein. Wir müssen nächste Saison alles geben, um etwas Gutes zu schaffen.“