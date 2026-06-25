71 Millionen unter Wert! Real kurz vor absurdem Mega-Schnäppchen

Dominik Hager 25.06.2026 • 18:23 Uhr Mittelfeld-Juwel Nico Paz gehört zu den spannendsten Spielern der Serie A. Real Madrid kann seinen verlorenen Sohn zu einem absurden Schnäppchenpreis zurückholen.

Nico Paz hat einen kometenhaften Aufstieg in den vergangenen Monaten hinter sich. Der argentinische Mittelfeldspieler hat Como 1907 mit zwölf Toren und sieben Assists in der italienischen Serie A auf Platz vier – und damit in die Champions League – geführt.

Der Marktwert des offensiven Mittelfeldspielers ist auf diese Weise laut dem Portal transfermarkt auf 80 Millionen Euro gestiegen. Für Como besteht allerdings das Problem, dass sich Real Madrid beim Verkauf im Jahr 2024 eine Rückkaufklausel gesichert hat.

Laut Informationen der italienischen Transfer-Experten Gianluigi Di Marzio und Fabrizio Romano sowie der spanischen Zeitung Marca haben die Königlichen Como bereits am Donnerstag darüber informiert, dass sie die Rückkaufklausel innerhalb der nächsten Tage aktivieren. Diese beträgt lediglich neun Millionen Euro, was Paz zum Mega-Schnäppchen macht. Real würde somit einen 21 Jahre jungen Star 71 Millionen Euro unter seinem Marktwert holen!

Erhält Como die Chance auf einen 60-Millionen-Euro-Deal?

Real Madrid hat aber offenbar nicht zwangsweise vor, Paz ins eigene Team zu integrieren. Der spanische Top-Klub soll Como die Gelegenheit geben, den Offensiv-Youngster wiederum für 60 Millionen Euro zurückzukaufen.

Zwar hat Como erstmals in der Vereinsgeschichte die Champions League erreicht, jedoch würde der Klub mit einem 60-Millionen-Geschäft Neuland betreten. Der bisherige Top-Transfer von Como ist Jesús Rodriguez mit gerade mal 22,5 Millionen Euro.

Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass Como den indonesischen Petrochemie- und Tabakkonzern Djarum Group gehört, der von den Milliardärsbrüdern Robert Budi Hartono und Michael Bambang Hartono geführt wird. Dieser Umstand könnte einen Deal finanziell möglich machen.

Sollte Como sich gegen einen Kauf entscheiden, könnten sich andere Klubs dem Poker anschließen. Inter Mailand soll die Situation laut Di Marzio aufmerksam beobachten und dürfte längst nicht der einzige namenhafte Verein sein.

Paz der zweitwertvollste Spieler der Serie A

Paz war im Sommer 2024 für lediglich sechs Millionen Euro aus dem Nachwuchs der Madrilenen zu Como gewechselt. Unter Trainer Cesc Fàbregas durchlief das Mittelfeld-Juwel eine hervorragende Entwicklung und war in 75 Pflichtspielen bislang an 36 Toren beteiligt. Kein Wunder also, dass er mit seinem Marktwert von 80 Millionen Euro inzwischen der zweitwertvollste Spieler der Serie A hinter Lautaro Martínez ist.