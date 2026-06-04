Bayern-Coup vor dem Abschluss?

Niklas Senger 04.06.2026 • 15:48 Uhr Steht der Wechsel von Ismael Saibari zum FC Bayern bereits kurz vor dem Abschluss? Die Gespräche mit PSV Eindhoven sollen sich auf der Zielgeraden befinden.

Geht jetzt alles ganz schnell? Einer Verpflichtung Ismael Saibari durch den FC Bayern steht offenbar nur noch wenig im Weg. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano befinden sich die Gespräche bereits in der finalen Phase. Eine Einigung der Münchner mit PSV Eindhoven rücke demnach näher.

Bereits am Dienstag berichteten Romano und De Telegraaf aus den Niederlanden von einer grundsätzlichen Einigung zwischen Bayern und Saibari. Der marokkanische Nationalspieler soll sich zudem persönlich mit Bayern-Trainer Vincent Kompany ausgetauscht haben.

Dem neuesten Bericht zufolge strebt der Rekordmeister einen raschen Abschluss des Transfers an. So soll der obligatorische Medizintest im Rahmen der Weltmeisterschaft in den USA stattfinden.

So überzeugte Saibari für PSV und Marokko

Offen bleibt weiterhin, welche Ablöse PSV für den Offensivspieler fordert. Saibaris Vertrag in Eindhoven läuft noch bis 2029 und überzeugte dort besonders durch seine Flexibilität.

In der vergangenen Saison wurde er überwiegend im zentralen Mittelfeld eingesetzt, kann aber auch auf dem linken Flügel sowie im Sturmzentrum spielen. Genau auf diesen Positionen suchen die Münchner nach Verstärkung.

In der Eredivisie war er in 27 Einsätzen an 23 Toren direkt beteiligt und wurde somit zum X-Faktor auf dem Weg zur dritten Meisterschaft in Folge für PSV. Für seine Leistungen wurde er zudem zum Spieler der Saison in den Niederlanden gewählt.