Bayern-Star hofft auf Brown-Transfer

Maximilian Huber 15.06.2026 • 13:23 Uhr Nathaniel Brown steht kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Aleksandar Pavlovic, Teamkollege von Brown im DFB-Team, würde einen Transfer begrüßen.

Aleksandar Pavlovic würde einen Wechsel von Nathaniel Brown zum FC Bayern München begrüßen.

„Auf jeden Fall. Er ist ein guter Junge, ein guter Fußballer. Es macht Spaß mit ihm“, sagte Pavlovic am Sonntag nach dem 7:1-Sieg der Deutschen gegen Curacao in einer Medienrunde.

Brown-Transfer vor Abschluss

Wie SPORT1 bereits berichtete, steht ein Transfer von Brown von Eintracht Frankfurt nach München vor dem Abschluss. Nach SPORT1-Informationen verlangen die Hessen 60 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler. Alle Parteien sind demnach zuversichtlich, zeitnah eine Einigung zu erzielen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

In der deutschen Nationalmannschaft hat sich der Linksverteidiger unter Bundestrainer Julian Nagelsmann mittlerweile einen Platz in der Startelf erarbeitet. Gegen Curacao brillierte der gebürtige Amberger und bestätigte mit einem Assist und einem Tor, warum der FC Bayern ihn unbedingt verpflichten möchte.

„Ich habe mich auf jeden Fall sehr über sein Tor gefreut. Ich habe ihm gesagt: ‚Genieß‘ den Moment, hab Spaß!‘ Das hat er auch gemacht“, sagte Pavlovic, als er auf Browns Tor zum zwischenzeitlichen 5:1 angesprochen wurde.