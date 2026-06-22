Gut für Bayern! Kane trifft wohl Barca-Entscheidung

Felix Kunkel 22.06.2026 • 23:34 Uhr Bayern-Torjäger Harry Kane soll beim FC Barcelona auf dem Zettel gestanden haben. Einem Bericht zufolge hat der Engländer die Hoffnungen der Katalanen aber zunichte gemacht.

Ein Wechsel zum FC Barcelona ist für Harry Kane offenbar kein Thema. Der Torjäger des FC Bayern soll den Katalanen signalisiert haben, dass er kein Interesse an einem Engagement beim Team von Trainer Hansi Flick hat. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.

Demnach habe Barca bei Kane zwar vorgefühlt, aufgrund der Absage des Engländers aber nie ein konkretes Angebot für den Stürmer abgegeben.

Weitere Bemühungen wird es wohl auch nicht geben. Generell fühle sich Kane in München wohl und denke derzeit nicht an einen Vereinswechsel, heißt es weiter.

Klar ist allerdings auch: Kane zieht mit seinen Leistungen weiterhin großes Interesse auf sich – auch weil sein Vertrag beim FC Bayern nach aktuellem Stand 2027 ausläuft.

Kane-Absage: Barca nimmt andere Option ins Visier

Die Bayern wollen den Vertrag ihres Top-Torjägers unbedingt verlängern. Der 32-Jährige fokussiert sich aktuell aber mit der englischen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in Nordamerika.

Im Zuge des Abgangs von Robert Lewandowski sucht Barca Verstärkung für den Sturm. Bei den Kaderplanern um Sportdirektor Deco gilt laut Sport nun der Argentinier Julián Álvarez als Favorit.