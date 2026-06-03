Droht dem FC Bayern bei Transfer-Flirt namhafte Konkurrenz?

Maximilian Lotz , Stefan Kumberger , Manfred Sedlbauer 03.06.2026 • 12:58 Uhr Der FC Bayern beschäftigt sich intensiv mit Nationalspieler Nathaniel Brown. Im Werben um den 22-Jährigen ist der deutsche Rekordmeister aber offenbar nicht allein.

Nathaniel Brown steht nicht nur beim FC Bayern weit oben auf dem Wunschzettel. Auch der englische Meister FC Arsenal soll einem Bericht von The Athletic zufolge seine Bemühungen um den 22 Jahre alten Linksverteidiger intensivieren.

Wie SPORT1 bereits im Mai berichtete, beschäftigt sich der FC Bayern intensiv mit Brown. Allerdings hat der Senkrechtstarter von Eintracht Frankfurt mit seinen starken Leistungen international für Aufsehen gesorgt, neben Arsenal werden auch Manchester United, der FC Liverpool, Real Madrid und der FC Barcelona als potenzielle Interessenten gehandelt.

Brown, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM nominiert wurde und beim 4:0-Sieg im Test gegen Finnland am vergangenen Sonntag eine überzeugende Leistung zeigte, steht bei der SGE noch bis 2030 unter Vertrag.

Frankfurt kann Brown wohl nur schwer halten

Sportvorstand Markus Krösche ließ zuletzt bei der Vorstellung des neuen Trainers Adi Hütter jedoch durchklingen, dass nicht jeder Leistungsträger der vergangenen Saison zu halten sein wird.

„Wir müssen Transfererlöse erwirtschaften“, sagte Krösche. „Wir wollen den Kader reduzieren auf 17 oder 18 Spieler, die auf einem gewissen Level sind.“

Die Frankfurter hatten unter Coach Albert Riera die Qualifikation für den Europapokal verpasst. Dessen Nachfolger Hütter gab sich daher auch in Bezug auf Browns Zukunft realistisch: „Er ist ein toller Spieler, ein moderner Außenverteidiger. Mit seiner Schnelligkeit ist er wie geschaffen für große Vereine und ein Objekt der Begierde.“

Nathaniel Brown blendet Gerüchte aus

Brown selbst schob die Gerüchte um seine Person zum Start der heißen Phase der WM-Vorbereitung beiseite.