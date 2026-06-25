Deal durch! So teuer wird Nathaniel Brown für den FC Bayern

Julius Schamburg , Maximilian Lotz 25.06.2026 • 20:30 Uhr Der Wunsch von Nathaniel Brown war klar. Nun haben Eintracht Frankfurt und der FC Bayern im Transferpoker um den 23-Jährigen eine Einigung erzielt.

Nathaniel Browns Wechsel von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern nahm zuletzt bereits immer konkretere Formen an. Jetzt haben sich beide Klubs auf die Konditionen des Transfers geeinigt. SPORT1 kann entsprechende Meldungen von Sky und Fabrizio Romano bestätigen.

Demnach wird Brown für insgesamt bis zu 55 Millionen Euro Ablöse nach München wechseln. Diese Summe beinhaltet mögliche Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro. Beim deutschen Rekordmeister soll Brown einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.

Auch einige Vereine aus der Premier League waren an Brown interessiert, darunter auch der FC Arsenal. Die Gunners versuchten sogar den Deal zu hijacken und boten Brown bis 20 Millionen Euro Handgeld für einen Wechsel auf die Insel. Doch Brown lehnte ab, wollte immer nur zum FC Bayern.

WM 2026: Brown erkämpft sich Stammplatz im DFB-Team

Brown ist aktuell für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM im Einsatz. Dort hat sich der gebürtige Amberger links hinten in der Viererkette im Duell mit RB Leipzigs David Raum einen Stammplatz erkämpft. Beim WM-Auftakt gegen Curacao gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage.