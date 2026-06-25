Deal durch! So teuer wird Nathaniel Brown für den FC Bayern

Nathaniel Browns Wechsel von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern nahm zuletzt bereits immer konkretere Formen an. Jetzt haben sich beide Klubs auf die Konditionen des Transfers geeinigt. SPORT1 kann entsprechende Meldungen von Sky und Fabrizio Romano bestätigen.
Bayern-Deal mit Brown durch
Demnach wird Brown für insgesamt bis zu 55 Millionen Euro Ablöse nach München wechseln. Diese Summe beinhaltet mögliche Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro. Beim deutschen Rekordmeister soll Brown einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.
Wie SPORT1 zuvor berichtete, hatten sich Brown und die Bayern Anfang Juni auf einen Wechsel geeinigt. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger stand ursprünglich noch bis 2030 bei der SGE unter Vertrag. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Auch einige Vereine aus der Premier League waren an Brown interessiert, darunter auch der FC Arsenal. Die Gunners versuchten sogar den Deal zu hijacken und boten Brown bis 20 Millionen Euro Handgeld für einen Wechsel auf die Insel. Doch Brown lehnte ab, wollte immer nur zum FC Bayern.
WM 2026: Brown erkämpft sich Stammplatz im DFB-Team
Brown ist aktuell für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM im Einsatz. Dort hat sich der gebürtige Amberger links hinten in der Viererkette im Duell mit RB Leipzigs David Raum einen Stammplatz erkämpft. Beim WM-Auftakt gegen Curacao gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage.
Im abschließenden Gruppenspiel gegen Ecuador (22 Uhr MESZ im LIVETICKER) muss Brown jedoch aufgrund von Adduktorenproblemen passen.