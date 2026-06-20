FC Bayern: Offizielles Real-Statement wegen Olise!

Philipp Schmidt 20.06.2026 • 18:28 Uhr Michael Olise wird immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Nun sehen sich die Königlichen in einem offiziellen Statement zu einer Klarstellung gezwungen.

Real Madrid hat dementiert, dass sich der Klub um eine Verpflichtung von Bayern-Star Michael Olise bemüht. In einem auf der Vereinshomepage veröffentlichten Statement nahmen die Königlichen Stellung zu Berichten „in verschiedenen Medien über ein angebliches Interesse unseres Vereins an dem Spieler Michael Olise vom FC Bayern München“.

Darin erklärte Real, „dass es keinerlei direkten oder indirekten Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder Personen aus seinem Umfeld gegeben hat.“ Gleichzeitig wurde auf „die ausgezeichneten institutionellen Beziehungen zum FC Bayern München“ verwiesen, mit den Münchnern gebe es „eine lange Geschichte des gegenseitigen Respekts, der Zusammenarbeit und der Bewunderung“, weshalb man die „Verbreitung von Spekulationen, die nicht der Realität entsprechen“, bedaure.

Real teilte weiter mit: „Beide Vereine pflegen seit jeher eine Beziehung, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basiert. Dies spiegelt sich unter anderem in der gemeinsamen Überzeugung wider, dass ein etwaiges Interesse an einem Spieler des jeweils anderen Vereins zunächst zwischen den Vereinen selbst geklärt werden muss, gemäß den Grundsätzen der institutionellen Loyalität, die seit jeher die Beziehungen zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid bestimmen.“

FC Bayern: Unmoralisches Angebot für Olise?

In den vergangenen Tagen hatten sich die Gerüchte, wonach Real die Verpflichtung des Ausnahmespielers aus Frankreich als oberste Priorität betrachte, weiter intensiviert. „Olise ist weiterhin der auserwählte Star“, titelte die in Madrid ansässige Sportzeitung AS am Donnerstag. Zwar stehe der Offensivspieler nicht zum Verkauf, letztlich entscheide jedoch der Spieler darüber, wie es für ihn weitergehe.