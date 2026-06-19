"Olise hat das Sagen": Bericht als Warnung für FC Bayern

Robin Wigger 19.06.2026 • 10:50 Uhr Kein Tag vergeht ohne einen neuen Bericht zu Michael Olise. Könnte sich die Situation für Bayern bald verkomplizieren?

„Olise ist weiterhin der auserwählte Star“, schreibt die spanische Zeitung aus Madrid mit Blick auf Real – und betont: „Für den FC Bayern steht er nicht zum Verkauf, aber im Moment hat der Franzose das Sagen.“

Nachdem Real Madrid zuletzt mit einem 150-Millionen-Angebot für Julián Álvarez gescheitert war, was in einer bizarren Posse mit Atlético mündete, berichtet die AS bei Olise von zuletzt im Wahlkampf gestarteten „Annäherungsversuchen“, um eine Einigung zu erzielen. Diese Schritte würden als Auftakt für Verhandlungen mit dem FC Bayern dienen.

Real-Gerüchte um Olise: „Derzeit hat der Spieler das Sagen“

Eine Warnung an den deutschen Rekordmeister folgt in dem Bericht direkt. Bayern widersetze sich zwar weiterhin, aber wisse, „dass sich die Situation erheblich verkomplizieren könnte, sollte der Spieler, wie es derzeit den Anschein hat, den Schritt wagen und Real Madrid endgültig zusagen“, behauptete die Zeitung.

Bayern versuche weiterhin, alle Vereine abzuschrecken, die an Olise interessiert sind. Mehrfach betonten die Verantwortlichen, dass der Linksfuß nicht zum Verkauf stehe.

„Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern München, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein“, sagte Präsident Herbert Hainer Anfang Juni am Rande eines Fanklubbesuches der Bild.

„Doch derzeit hat der Spieler das Sagen“, meint wiederum die AS. Das werde zur Folge haben, dass sich die Münchner an den Verhandlungstisch setzen müssten.

Bei Instagram ist kein Bayern-Bild mehr zu sehen

Laut Marca könnten die Königlichen ein mögliches Angebot für den Offensivstar des FC Bayern auf über 200 Millionen Euro erhöhen. Die Obergrenze soll bei 220 Millionen Euro liegen. Könnte am Ende sogar der Transfer-Weltrekord wackeln? Dafür müssten die 222 Millionen Euro übertroffen werden, die PSG einst für Neymar gezahlt hat.

Für ein wenig Fan-Aufruhr in den sozialen Medien sorgte Olise zuletzt damit, dass er bei Instagram alle Bilder löschte – nur eine Bilderstrecke vom französischen WM-Auftaktsieg gegen den Senegal (3:1), bei dem Olise mit zwei Torvorlagen glänzte, ist noch übrig.

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Ähnlich geht der Franzose aber offenbar immer wieder mit seinem Profil vor – ein Anzeichen für einen Wechsel ist das also nicht, wenngleich auch Olise sicher weiß, welche Mechanismen solche Lösch-Aktion auslösen können.

Olise ist „der Auserwählte“ für Real

Olise besitzt beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2029. In der abgelaufenen Saison war er mit 22 Toren und 31 Assists in 52 Spielen ein absoluter Leistungsträger in der Bayern-Offensive.

Durch das Duell der Münchner mit Real im Viertelfinale der Champions League haben sich die Scheinwerfer der Königlichen endgültig auf Olise gerichtet. „Mit jedem Spiel, in dem er sein Können unter Beweis stellt, wächst die Überzeugung, dass er der Auserwählte ist“, ist in der AS zu lesen: „Er übertrifft sich bei jedem Auftritt selbst und zeigt, dass ihm keine Grenzen gesetzt sind.“