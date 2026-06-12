BVB-Star vor Wechsel? jetzt spricht sein Berater

Lars Hinzberg 12.06.2026 • 16:59 Uhr Geht er? Bleibt er? In der Wechsel-Causa um Dortmunds Serhou Guirassy hat sein Berater jetzt Klartext geredet.

Auch in der abgelaufenen Saison war Serhou Guirassy mit 17 Treffern der beste Torschütze bei Borussia Dortmund. Dennoch könnte seine Zeit beim BVB diesen Sommer enden. Eine mögliche Entscheidung hat sein Berater jetzt aber dementiert.

„Es wurde keinerlei Vereinbarung getroffen. Serhou prüft derzeit seine Optionen für die kommende Saison. Behauptungen über eine Einigung entsprechen nicht der Wahrheit“, wurde sein Bruder und Berater Karamba Guirassy bei Sky deutlich.

Fenerbahce-Präsident machte ihn zum Wahlversprechen

Zuletzt war Guirassy immer wieder mit Fenerbahce Istanbul in Verbindung gebracht worden. Laut dem türkischen Transferinsider Yagız Sabuncuoglu würde Fenerbahce zeitnah Gespräche mit den Westfalen aufnehmen. Der neu gewählte Fener-Präsident Aziz Yildirim hatte im Wahlkampf angekündigt, Guirassy im Falle seines Sieges an den Bosporus zu holen.

In Dortmund wollte man von alledem zuletzt wenig wissen. Gegenüber der WAZ bekräftigte Geschäftsführer Sport Lars Ricken einen Verbleib des Stürmers: „Wir haben nicht vor, ihn abzugeben. Er hat seinen Wert für Borussia Dortmund in den vergangenen beiden Spielzeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Sportdirektor Ole Book schlug in eine ähnliche Kerbe, als er am Rande eines öffentlichen Trainings im Mai erklärte „Er ist sehr wichtig für uns. Es ist nicht unser Plan, ihn abzugeben.“ Unverkäuflich sei er deswegen aber nicht: „Wenn unglaubliche Angebote reinkommen, dann wird man auch darüber nachdenken.“

Die Aussagen des Beraters lassen allerdings erahnen, dass der Stürmer seine Zukunftsplanung noch nicht abgeschlossen hat.

Statistiken sprechen für Guirassy

Die Personalie Guirassy spaltet in Dortmund die Gemüter. Seit seinem Wechsel für 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart 2024 erzielte der 30-Jährige in 96 Spielen 60 Treffer und bereitete weitere 15 vor. Unumstritten ist er trotz dieser starken Statistiken in Dortmund nicht. Immer wieder wird die Körpersprache und Einstellung des Guineers auf dem Platz kritisiert.