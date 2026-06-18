220 Millionen? Neues Gerücht um Bayerns Michael Olise

Maximilian Lotz 18.06.2026 • 19:26 Uhr Rund um die Präsidentschaftswahl bei Real Madrid tauchte auch der Name Michael Olise auf. Ein Bericht aus Spanien schürt weiter die Hoffnungen der Königlichen.

Michael Olise gilt bei Real Madrid angeblich weiterhin als „Wunschspieler Nummer eins“. Das berichtete die Marca am Donnerstag in einem prominent platzierten Artikel mit dem Titel: „Der große Traum ist Olise“.

Dem Bericht zufolge könnten die Königlichen ihr Angebot für den Offensivstar des FC Bayern auf über 200 Millionen Euro erhöhen. Die Obergrenze soll bei 220 Millionen Euro liegen.

Olise? Real rechnet wohl mit Schwierigkeiten

Allerdings schränkt das Real-nahe Blatt selbst ein, dass ein möglicher Deal nicht einfach werde.

Bei Real sei man sich bewusst, dass man auf den traditionellen Stolz des FC Bayern stoßen werde, schließlich mache es der Klub seinen Spielern extrem schwer, den Verein zu verlassen, da die Münchner auch finanziell mit den Madrilenen mithalten könnten.

Die Verantwortlichen des Rekordmeisters hatten zuletzt mehrmals einen Verkauf des französischen Nationalspielers kategorisch ausgeschlossen.

FC Bayern: Hainer weist Olise-Gerüchte zurück

Anfang Juni hatte Präsident Herbert Hainer die im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfes bei Real Madrid aufgekommenen Spekulationen um Olise entschieden zurückgewiesen.

„Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern München, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein“, sagte Hainer am Rande eines Fanklubbesuches der Bild.

Der wiedergewählte Präsident Florentino Pérez hatte ein 150-Millionen-Euro-Angebot für einen neuen Spieler angekündigt.

„Sollte uns Florentino Pérez ein Angebot schicken wollen – was bisher ja nicht der Fall ist –, kann er sich das sparen“, sagte Hainer.

Olise trumpft auch bei der WM auf

Olise besitzt beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2029. In der abgelaufenen Saison war er mit 22 Toren und 31 Assists in 52 Spielen ein absoluter Leistungsträger in der Bayern-Offensive.