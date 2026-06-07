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FC Bayern: Hainer reagiert auf Gerüchte um Michael Olise

Hainer reagiert auf Olise-Gerüchte

Herbert Hainer reagiert auf die Gerüchte um Michael Olise. Der Präsident des FC Bayern erklärt den Franzosen für nicht verkäuflich.
Michael Olise gönnt sich eine kleine Auszeit beim Friseur. Vor der Weltmeisterschaft müssen erstmal die Schäden der aktuellen Feierlichkeiten mit dem FC Bayern behoben werden.
Julius Schamburg
Herbert Hainer reagiert auf die Gerüchte um Michael Olise. Der Präsident des FC Bayern erklärt den Franzosen für nicht verkäuflich.

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat auf die Wechselgerüchte um Michael Olise reagiert und diese entschieden zurückgewiesen.

„Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern München, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein“, sagte Hainer am Rande eines Fanklubbesuches der Bild.

Real mit 150-Millionen-Offerte für Olise?

Florentino Pérez hatte im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfs bei Real Madrid im Falle seiner Wiederwahl ein 150-Millionen-Euro-Angebot für einen neuen Spieler angekündigt.

Zwar dementierte er, dass es sich dabei um Olise handelt, doch der englische Telegraph will erfahren haben, dass der französische Nationalspieler tatsächlich das Transferziel der Königlichen sei.

„Sollte uns Florentino Pérez ein Angebot schicken wollen – was bisher ja nicht der Fall ist – kann er sich das sparen“, sagte Hainer nun.

Die Bayern hatten den Offensivstar zuletzt mehrfach für unverkäuflich erklärt. Olise besitzt beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2029.

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