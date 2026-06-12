Zverev scherzt über Olise-Gerüchte: "Dann hole ich ihn aus Madrid"

Dominik Hager 12.06.2026 • 09:35 Uhr Über einen Weggang von Michael Olise aus München wird immer wieder spekuliert. Bayern-Fan Alexander Zverev gibt als "Transfer-Experte" eine Prognose ab.

French-Open-Sieger Alexander Zverev ist ein bekennender Fan des FC Bayern und von Offensiv-Star Michael Olise. Bei den BMW Open nutzte der deutsche Tennis-Star sogar ein Olise-Trikot als Warm-up-Shirt.

Ein Abschied des Franzosen aus München würde den 29-Jährigen dementsprechend treffen. Sorgen macht sich Zverev darüber aber keine. „Der geht nicht weg (aus München), das meine ich zu wissen aus seinem Umfeld“, sagte Zverev auf Sky-Nachfrage und fügte schmunzelnd hinzu: „Und wenn nicht, dann hole ich ihn wieder ab aus Madrid.“

Zuletzt mehrten sich die Gerüchte bezüglich eines möglichen Mega-Transfers des Bayern-Stars. Real-Präsident Florentino Pérez soll laut internationalen Medienberichten bereit gewesen sein, 150 Millionen Euro für Olise zu bezahlen. Inzwischen wurde als Reals 150-Millionen-Transferziel aber Julián Álvarez von Atlético Madrid öffentlich. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Bayern-Verantwortliche schließen Olise-Verkauf aus

Woher Zverev seine Informationen bezieht, ist unklar, jedoch erteilte Herbert Hainer einem Verkauf ohnehin schon eine Absage. „Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein. Sollte uns Florentino Pérez ein Angebot schicken wollen – was bisher ja nicht der Fall ist – kann er sich das sparen“, erklärte der Bayern-Präsident der Bild.

„Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht. Er bleibt unverkäuflich“, äußerte sich Uli Hoeneß ebenso deutlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zverev Olise wirklich aus Madrid abholen muss, bleibt folgerichtig gering.