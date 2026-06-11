Der erste Transfer-Coup für Mourinho bahnt sich auch noch an

Niklas Sagner 11.06.2026 • 21:33 Uhr Bei Manchester City wurde Bernardo Silva bereits verabschiedet. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es den Portugiesen nach Spanien zieht - doch wohin genau?

Bernardo Silva wurde nach seiner Verabschiedung bei Manchester City lange Zeit mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Doch jetzt sieht alles nach einem Transfer-Coup des großen Rivalen aus.

Transferjournalist Fabrizio Romano schreibt, dass sich Real Madrid bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Silva befinde. Ein offizielles Angebot sei bei der Spielerseite eingereicht worden, allen voran der nun auch offiziell neue Real-Coach José Mourinho soll sich für den Transfer stark machen.

Die Königlichen seien zuversichtlich, die ebenfalls interessierten Rivalen, den FC Barcelona und Atlético Madrid, im Poker um den 31-Jährigen auszustechen, schreibt Romano weiter.

Silva im Visier der Top-Clubs

Silva käme ablösefrei und könnte eine der Stützen bei Reals Neuaufbau unter Mourinho sein. Der portugiesische Nationalspieler, der sich aktuell mit seiner Landesauswahl auf den WM-Auftakt gegen DR Kongo am kommenden Mittwoch vorbereitet, will seine Entscheidung wohl erst nach dem Turnier bekannt machen.