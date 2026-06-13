Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
DARTS
US-SPORT
HANDBALL
FORMEL 1
TENNIS
TRANSFERMARKT
BASKETBALL
BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Überraschender Interessent an Leon Goretzka

Überraschender Goretzka-Interessent

Leon Goretzka wird sich nach der WM einer neuen Herausforderung widmen. Der Nationalspieler wird mit einem Wechsel in die MLS in Verbindung gebracht.
Trotz mehrerer tausend Kilometer Entfernung ist Leon Goretzkas Verbundenheit zu seiner Heimat Bochum auch in den Vereinigten Staaten gefragt.
Stefan Kumberger, Julius Schamburg
Leon Goretzka wird sich nach der WM einer neuen Herausforderung widmen. Der Nationalspieler wird mit einem Wechsel in die MLS in Verbindung gebracht.

Neuer Interessent an Leon Goretzka: Der MLS-Klub Chicago Fire liebäugelt offenbar mit einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers. Das berichtet The Athletic, der Sportableger der renommierten Zeitung New York Times.

Ob es wirklich zu einem Wechsel in die Major League Soccer kommt, ist zumindest fraglich. Nach SPORT1-Informationen genießt ein solcher Wechsel nicht Goretzkas oberste Priorität, da er noch mehrere Jahre auf höchstem Niveau spielen will.

Auch Atlético und Milan an Goretzka dran

Aus Europas Top-5-Ligen sind unter anderem Atlético Madrid und die AC Mailand an dem Mittelfeldspieler interessiert. „Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich würde mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht auf den Zeitraum zwischen Saisonende und WM beschränken“, hatte Goretzka Ende Mai bei Sky gesagt.

Dabei spielt es dem gebürtigen Bochumer nicht unbedingt in die Karten, dass er sich bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA wohl nicht ins Schaufenster stellen kann, da er von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmal nur als Backup vorgesehen ist.

Der 31-Jährige wird den FC Bayern München im Sommer definitiv verlassen und ist dann ablösefrei auf dem Markt. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister wird nicht verlängert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite