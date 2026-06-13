Überraschender Interessent an Leon Goretzka

Stefan Kumberger , Julius Schamburg 13.06.2026 • 02:47 Uhr Leon Goretzka wird sich nach der WM einer neuen Herausforderung widmen. Der Nationalspieler wird mit einem Wechsel in die MLS in Verbindung gebracht.

Neuer Interessent an Leon Goretzka: Der MLS-Klub Chicago Fire liebäugelt offenbar mit einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers. Das berichtet The Athletic, der Sportableger der renommierten Zeitung New York Times.

Ob es wirklich zu einem Wechsel in die Major League Soccer kommt, ist zumindest fraglich. Nach SPORT1-Informationen genießt ein solcher Wechsel nicht Goretzkas oberste Priorität, da er noch mehrere Jahre auf höchstem Niveau spielen will.

Auch Atlético und Milan an Goretzka dran

Aus Europas Top-5-Ligen sind unter anderem Atlético Madrid und die AC Mailand an dem Mittelfeldspieler interessiert. „Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich würde mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht auf den Zeitraum zwischen Saisonende und WM beschränken“, hatte Goretzka Ende Mai bei Sky gesagt.

Dabei spielt es dem gebürtigen Bochumer nicht unbedingt in die Karten, dass er sich bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA wohl nicht ins Schaufenster stellen kann, da er von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmal nur als Backup vorgesehen ist.