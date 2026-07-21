Termin für Adeyemi-Vorstellung fix

SID 21.07.2026 • 14:04 Uhr Klubpräsident Joan Laporta gibt den Zeitplan für die Verpflichtung von Karim Adeyemi bekannt. Der Nationalspieler hält sich bereits in Barcelona auf.

Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi (24) soll am Mittwoch als neuer Spieler von Trainer Hansi Flick beim FC Barcelona vorgestellt werden. Das bestätigte Klubboss Joan Laporta bei seiner Rückkehr vom WM-Finale in den USA.

„Das wird morgen sein“, antwortete er am Dienstag im Gespräch mit Reportern am Flughafen in Barcelona auf eine entsprechende Frage. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Adeyemi befindet sich Medienberichten zufolge seit der Vorwoche in Barcelona, den Medizincheck hat er demnach bereits absolviert. Die Katalanen sollen sich mit Borussia Dortmund auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro geeinigt haben.

Neun Millionen Euro könne Dortmund durch Bonuszahlungen einstreichen, hinzu komme eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 35 Prozent.

Barca-Präsident verkündete Adeyemi-Wechsel schon vor einer Woche

Laporta hatte die Verpflichtung bereits vor einer Woche verkündet. „Wir freuen uns sehr über Adeyemi. Wir haben ihn schon länger im Blick“, sagte der Präsident. Adeyemi sei „gefährlich und schnell“, Sportdirektor Deco habe „die Verpflichtung hervorragend abgewickelt. Die Nachricht kam genau zum richtigen Zeitpunkt.“

Seinen neuen Trainer kennt Adeyemi bestens: Flick berief ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft. Für die DFB-Auswahl absolvierte Adeyemi bislang elf Länderspiele, den Sprung auf den WM-Zug verpasste er aber in diesem Sommer.