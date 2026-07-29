Arsenal gibt bei Vinícius Jr. wohl auf

SPORT1 29.07.2026 • 14:09 Uhr Arsenal soll von einer Mega-Offensive für Vinícius Jr. abrücken. In London geht man von einer Verlängerung des Brasilianers bei Real Madrid aus.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Vinícius Jr. zum FC Arsenal. Die Londoner sollen nach verschiedenen Medienberichten heiß auf den Brasilianer gewesen sein.

Die Londoner sollen mit prall gefüllter Kasse einen Vorstoß für Vinícius vorbereitet haben – auch, weil sie Morgan Rogers nicht bekamen. Mikel Arteta habe damit den finanziellen Spielraum gehabt, Real ein millionenschweres Angebot zu unterbreiten. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

In England wächst laut Marca nun aber der Eindruck, dass es für Arsenal keine realistische Chance auf den Brasilianer gibt. Aus dem Umfeld der Gunners falle beim Thema Vinícius immer wieder derselbe Satz: „Er wird verlängern“ – so sollen es demnach klubnahe Medien aus dem Arsenal-Umfeld vernehmen.

Mögliche Viní-Verlängerung zieht sich

Zudem wird betont, dass Vinícius keinerlei öffentliche Signale gesendet habe, Real verlassen zu wollen: keine Beschwerden, keine Botschaften in sozialen Netzwerken.

Dennoch bleibt die Ausgangslage beim Brasilianer vertrackt: Seine Vertragsverlängerung zieht sich bereits über zwei Sommer, unterschrieben ist weiter nichts. Vinícius’ Gehaltsforderungen, um die 30 Millionen Euro pro Spielzeit, hätten die Gespräche eingefroren – zugleich läuft sein Vertrag in der kommenden Saison aus.