Verlässt er Real? Arsenal an Vinícius Júnior interessiert

Das wäre ein Hammer! Übereinstimmenden Medienberichten zufolge beschäftigt sich der FC Arsenal mit einer Verpflichtung von Real-Superstar Vinícius Júnior.
Berichte: Arsenal an Vinícius dran
Wie The Athletic, der Sportableger der renommierten New York Times, berichtet, käme eine Verpflichtung allerdings erst im nächsten Sommer infrage – und zwar nur, wenn Vinícius seinen 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängert.
Außerdem befinde sich das Interesse „in einem sehr frühen Stadium, und es gibt keine Garantie dafür, dass daraus ein Geschäft wird“.
Real: Vinícius fordert offenbar mehr Gehalt
Die Verhandlungen zwischen Vinícius und Real Madrid gerieten in den vergangenen Monaten immer wieder ins Stocken. Knackpunkt ist offenbar das Gehalt.
Der Offensivkünstler fordert wohl eine Einstufung auf Augenhöhe mit Kylian Mbappé, der das Gehaltsgefüge bei den Madrilenen anführt.
„Ich habe es nicht eilig, meinen Vertrag zu verlängern“, hatte Vinícius im Mai bei CazeTV gesagt: „Bis 2027 haben wir viel zu besprechen.“