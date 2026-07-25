Verlässt er Real? Arsenal an Vinícius Júnior interessiert

SPORT1 25.07.2026 • 16:55 Uhr Der FC Arsenal liebäugelt offenbar mit einer Verpflichtung von Vinícius Júnior. Allerdings hängt viel davon ab, wie sich der Vertragspoker zwischen Vinícius und Real entwickelt.

Das wäre ein Hammer! Übereinstimmenden Medienberichten zufolge beschäftigt sich der FC Arsenal mit einer Verpflichtung von Real-Superstar Vinícius Júnior.

Wie The Athletic, der Sportableger der renommierten New York Times, berichtet, käme eine Verpflichtung allerdings erst im nächsten Sommer infrage – und zwar nur, wenn Vinícius seinen 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängert.

Außerdem befinde sich das Interesse „in einem sehr frühen Stadium, und es gibt keine Garantie dafür, dass daraus ein Geschäft wird“.

Real: Vinícius fordert offenbar mehr Gehalt

Die Verhandlungen zwischen Vinícius und Real Madrid gerieten in den vergangenen Monaten immer wieder ins Stocken. Knackpunkt ist offenbar das Gehalt.

Der Offensivkünstler fordert wohl eine Einstufung auf Augenhöhe mit Kylian Mbappé, der das Gehaltsgefüge bei den Madrilenen anführt.