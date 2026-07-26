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Bericht: Hammer um Yan Diomande vor Abschluss

Bericht: Diomande-Hammer steht bevor

Im Poker um Yan Diomande ist Real Madrid in der Pole-Position. Inzwischen sollen sich die Königlichen auch mit RB Leipzig einig sein.
Könnte der auslaufende Vertrag von Vinicius Junior zu einem Mega-Deal zu Premier-League-Meister Arsenal führen? Gleichzeitig brodelt die Gerüchteküche um Bundesliga-Star Yan Diomande und WM-Held Vozinha hat ein neues Zuhause gefunden.
Christopher Mallmann
Im Poker um Yan Diomande ist Real Madrid in der Pole-Position. Inzwischen sollen sich die Königlichen auch mit RB Leipzig einig sein.

Im Poker um Yan Diomande geht es Schlag auf Schlag. Nach Berichten über eine Einigung zwischen Real Madrid und der Spielerseite vermeldet das englische Medium talkSport nun, dass die Königlichen auch mit RB Leipzig eine Übereinkunft gefunden hätten.

Knackpunkt soll zuvor die Ablöse gewesen sein, wie unter anderem Transferexperte Fabrizio Romano und The Athletic berichtet hatten. So habe Leipzig ein Angebot von 90 Millionen Euro fixer Ablöse inklusive weiterer 10 Millionen an Bonuszahlungen zunächst abgelehnt. Ein weitere Offerte werde seitens der Madrilenen indes bereits vorbereitet – und stieß nun offensichtlich auf positive Resonanz.

Neben Real hatte sich auch Paris Saint-Germain intensiv um Diomande bemüht. Der aktuelle Champions-League-Sieger scheint nun aber aus dem Rennen.

Real Madrid: Diomande statt Olise?

Der ivorische Nationalspieler, der im Sommer 2025 vom CD Leganés nach Leipzig gewechselt war und mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet ist, kam in der abgelaufenen Saison auf insgesamt 23 Torbeteiligungen für RB und spielte sich somit in den Fokus der Top-Klubs.

Für Madrid wird das Werben um Diomande als Beweis für eine Abkehr von Michael Olise gewertet. Beide haben ein ähnliches Spielerprofil. Der Offensivspieler vom FC Bayern werde in diesem Sommer nicht in die spanische Hauptstadt wechseln, betont Romano.

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