FC Bayern: Freund reagiert auf Olise-Gerüchte

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hat die Position des deutschen Rekordmeisters im Fall Michael Olise klargemacht – und einen möglichen Abgang ausgeschlossen.
Freund reagiert auf Olise-Gerüchte
Angesprochen auf die Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid, sagte Freund nach der Testspiel-Niederlage bei Wehen Wiesbaden (1:2): „Das ist für uns gar kein Thema. Wir freuen uns, wenn Michael aus dem Urlaub zurückkommt. Er wird in dieser Saison eine wichtige Rolle beim FC Bayern spielen – wie letztes Jahr auch schon.“
Seit Wochen wird Olise mit den Königlichen aus Madrid in Verbindung gebracht. So hatte die L‘Équipe unlängst mit einem Bericht für Wirbel gesorgt, wonach der französische Superstar den FC Bayern noch in diesem Sommer verlassen wolle. Das Ziel: Natürlich Real Madrid.
Bericht: Mbappé kämpft um Olise
Dort würde Olise auf WM-Teamkollege Kylian Mbappé treffen, der Reals Präsidenten Florentino Pérez bereits darüber informiert haben soll, dass er von Olise positive Signale bezüglich eines Wechsels erhalten habe. Das Gespräch soll nach der WM-Halbfinalniederlage Frankreichs gegen Spanien (0:2) stattgefunden haben. Laut The Athletic gab es aber bisher keinen Vorstoß der Madrilenen.
Olise selbst sorgte zuletzt für Aufsehen, als er auf einem öffentlichen Fußballplatz in New York auftauchte und spontan mit einer Gruppe Hobbykicker spielte.
Der 24-Jährige hatte bei der WM neben Mbappé zu den prägenden Figuren der französischen Nationalmannschaft gehört.
Olise zieht an Pelé vorbei
Besonders beeindruckend: Mit insgesamt sieben Torvorlagen stellte Olise einen neuen WM-Rekord auf und übertraf damit die vorherige Bestmarke der brasilianischen Fußballlegende Pelé. Die Niederlage im Halbfinale gegen Spanien (0:2) konnte er dennoch nicht verhindern.
In München hat Olise einen Vertrag bis 2029.
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