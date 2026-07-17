Brisanter Bericht: Will Michael Olise den FC Bayern verlassen?

Stefan Kumberger , Vincent Wuttke 17.07.2026 • 08:29 Uhr In Frankreich kursiert ein brisanter Bericht über Michael Olise. Demnach will er Bayern verlassen. In Spanien gibt es ein großes Medienecho.

Neue Entwicklungen um Michael Olise: In Frankreich hat ein Bericht der L‘Équipe für Wirbel gesorgt, wonach der französische Superstar den FC Bayern noch in diesem Sommer verlassen wolle. Das Ziel: Natürlich Real Madrid.

„Olise: Sehnsucht nach Real“, lautet der in Großbuchstaben gehaltene Titel der einflussreichen und zumeist gut informierten französischen Tageszeitung.

So soll der 24-Jährige angesichts der Entwicklung seiner Karriere zu der Erkenntnis gekommen sein, dass nach zwei vollen Spielzeiten beim deutschen Rekordmeister die Zeit für einen Wechsel gekommen sei. Sogar seinen Teamkollegen aus der Nationalmannschaft habe er dies bereits verkündet.

Olise-Bericht: Riesiges Medienecho in Spanien

In Spanien entfachte der Bericht der L‘Équipe ein gigantisches Medienecho. Alle großen Sportmedien sprangen am frühen Freitagmorgen auf die neuen Entwicklungen um Olise auf.

Die Marca schrieb nüchtern: „Olise möchte zu Real wechseln.“ Die As klang schon etwas anders. „Olise stellt den FC Bayern vor ein ernstes Problem. Michael Olise sorgt derzeit für eine der größten Dramen des Sommers – und es sieht so aus, als würde sich diese noch lange hinziehen.“

Auch die Mundo Deportivo berichtet: „Olise ist entschlossen, den FC Bayern zu verlassen und diesen Sommer zu Real Madrid zu wechseln.“

Muss sich der FC Bayern Sorgen machen?

Muss sich der FC Bayern ernsthafte Sorgen machen, Olise in diesem Sommer zu verlieren?

Nach SPORT1-Informationen wollen und werden die Münchner in einem möglichen Poker hart bleiben. Die Berichte aus dem Ausland sehen die Bosse aktuell noch gelassen und halten sie für das normale Spiel im Transfersommer.

Denn es gibt auch gute Nachrichten: Vor allem Dayot Upamecano soll sich stark dafür einsetzen, den Offensivstar vom Verbleib in München zu überzeugen.

Olise selbst hat sich noch nicht geäußert, wartet aber laut L‘Équipe auf ein Gespräch mit den Bayern-Verantwortlichen.