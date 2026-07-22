BVB bekommt Talent vor der Nase weggeschnappt

Das kolumbianische Talent Samuel Martinez wird sich dem FC Liverpool anschließen. Die Reds gaben die Vereinbarung eines Vorvertrages mit dem Mittelfeldspieler bekannt.
Liverpool schnappt BVB Talent weg
Die offizielle Verpflichtung soll dann noch vor der Saison 2027/28 über die Bühne gehen. Der BVB, der auch um ihn gebuhlt hatte, geht damit also leer aus.
Martinez wechselt nach Liverpool – BVB geht leer aus
Wie Sky berichtet, waren die Dortmunder in den Verhandlungen mit dem Youngster und seinem bisherigen Verein Atlético Nacional schon sehr weit fortgeschritten. Mit der Spielerseite soll bereits eine Einigung erzielt worden sein, nun gehen die Westfalen leer aus.
Dem Bericht zufolge scheiterte der Deal am Ende an 500.000 Euro. Im Dortmunder-Angebot seien eine Ablöse von 850.000 Euro, ein Jahresgehalt von 250.000 Euro sowie ein „branchenübliches Handgeld“ inbegriffen gewesen.
Offenbar zu wenig für Atlético Nacional, die sich beim FC Liverpool wohl auch noch eine Weiterverkaufsbeteiligung sicherten. Zwar bekam Martinez bei der Profimannschaft bis lang noch keine Einsatzminuten, machte jedoch spätestens bei der U17-Südamerikameisterschaft für die „Los Cafeteros“ auf sich aufmerksam. In sechs Partien legte der Offensivspieler drei Tore auf.
Spielberechtigt ist das Juwel für die Engländer aber erst ab seinem 18. Geburtstag am 5. April 2027. Bis dahin wird er seinem Jugendklub noch erhalten bleiben, ehe er in die Akademie der Reds wechselt.