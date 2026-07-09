Emotionaler Abschied für Bayern-Missverständnis

Nach einer einjährigen Leihe zu den Tottenham Hotspur ist die Zeit von Joao Palhinha in London wieder beendet. Der Portugiese wird vorerst zum FC Bayern zurückkehren. Vorher gaben ihm die Spurs aber noch emotionale Worte mit auf den Weg.
Emotionale Worte nach Palhinha-Abgang
„Du warst da, als wir dich am meisten brauchten, und hast alles für den Verein gegeben. Du wirst immer ein Teil unserer Familie sein, Joao“, so die Abschiedsbotschaft des Klubs in den sozialen Netzwerken.
Palhinha: Missverständnis beim FC Bayern
Nach einem langen Transferpoker verpflichtete der FC Bayern den defensiven Mittelfeldspieler im Sommer 2024 für 51 Millionen Euro vom FC Fulham. Ausgezahlt hat sich das Investment für den Rekordmeister jedoch nicht so recht.
Auch verletzungsbedingt kam der einstige Wunschspieler Thomas Tuchels unter Vincent Kompany nur zu sechs Startelfeinsätzen in der Bundesliga. Im vergangenen Sommer folgte dann die Leihe zurück in die Premier League.
Bei den kriselnden Spurs zählte der 30-Jährige zu einem der wenigen Lichtblicke. In 33 von 38 Spielen stand er auf dem Platz und gehörte zu den Leistungsträgern. Mit Rang 17 konnte der Sensations-Abstieg am Ende nur knapp abgewendet werden.
Für den Neuaufbau greift Tottenham nun tief in die Tasche. Für Sandro Tonali, Mateus Fernandes und Jan Paul van Hecke flossen in dieser Transferphase bereits über 250 Millionen Euro. Palhinha spielt in den Kaderplanungen indes keine Rolle mehr. Ebenso wenig wie beim FC Bayern, wo man nach seiner Rückkehr einen neuen Abnehmer für den einstigen Wunschtransfer sucht.