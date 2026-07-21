Neuer Klub für Ex-Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee?

Johannes Vehren 21.07.2026 • 17:29 Uhr Joshua Zirkzee könnte wohl in diesem Sommer Manchester United verlassen. Ein italienischer Top-Klub soll den ehemaligen Stürmer des FC Bayern auf dem Zettel haben.

Joshua Zirkzee hat bei Manchester United einen schweren Stand. Zwar absolvierte der ehemalige Stürmer des FC Bayern (2017 – 2022, inkl. Leihgeschäften nach Parma und Anderlecht) in der vergangenen Saison 26 Partien für die Red Devils, kam dabei allerdings nur auf 645 Einsatzminuten.

Da die Bosse in Manchester in der kommenden Saison wohl nicht mehr auf ihn setzen wollen, sind sie demnach offen für einen Transfer des 25-Jährigen. Sein Vertrag bei United läuft noch bis 2029. Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, soll Juventus Turin erneut ernsthaftes Interesse an Zirkzee angemeldet haben.

Transferticker: Dritter Anlauf bei Zirkzee?

In der Vergangenheit probierten die Juve-Bosse offenbar schon zweimal, Zirkzee nach Turin holen, doch der Deal konnte in beiden Fällen nicht finalisiert werden – nun der erneute Versuch.

Dem Bericht zufolge hatten sich die Turiner zuletzt mit einer Verpflichtung von Randal Kolo Muani beschäftigt, der bereits leihweise für ein halbes Jahr zwischen Januar und Juli 2025 für die alte Dame auflief.

Vlahovic verließ Juve ablösefrei

Da die Verhandlungen bezüglich Kolo Muani mit Paris Saint-Germain wohl festgefahren sind, soll der Schwenk zu Zirkzee eine ernsthafte Option sein. Laut der Gazzetta dello Sport rechnet man bei Juve mit einer möglichen Ablösesumme von 35 bis 40 Millionen Euro.