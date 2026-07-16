FC Bayern: Neue Entwicklung um Joao Palhinha

Maximilian Lotz 16.07.2026 • 18:56 Uhr Liegt die Zukunft von Joao Palhinha nun doch in England? Nachdem zuletzt Benfica Lissabon als heißer Interessent galt, taucht nun offenbar ein neuer potenzieller Abnehmer auf.

Führt der Weg von Joao Palhinha etwa erneut nach England? Nach seiner Leihe an Tottenham Hotspur in der vergangenen Saison könnte der portugiesische Mittelfeldspieler in der neuen Spielzeit womöglich erneut in der Premier League auflaufen.

The Athletic berichtete von Gesprächen zwischen Aston Villa und dem FC Bayern über ein Leihgeschäft. Die portugiesische Zeitung A Bola schrieb von einer Leihe plus Kaufoption.

Zuletzt wurde Benfica Lissabon als potenzieller Abnehmer von Palhinha gehandelt. Dabei soll es um eine feste Verpflichtung gehen. Als Knackpunkt gelten aber laut A Bola das Gehalt Palhinhas sowie die Ablösesumme.

FC Bayern will Palhinha nicht unter Wert abgeben

Die Bayern hatten im Sommer 2024 gut 50 Millionen Euro für den 31-Jährigen ausgegeben und brauchen nach den Verpflichtungen von Ismael Saibari und Nathaniel Brown zwingend weitere Transfereinnahmen.

Unter Wert wollen die Münchner den Sechser aber nicht abgeben. Palhinhas Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2028.

In der vergangenen Saison war Palhinha an die Spurs verliehen, die dann letztlich nicht von der Kaufoption Gebrauch machten.

Aston Villa vor Verpflichtung von Manzambi

Bei Europa-League-Sieger Aston Villa besteht aktuell im Mittelfeld nach dem Abgang von Youri Tielemans zu Manchester United und der schweren Kreuzbandverletzung von Amadou Onana Bedarf.