FC Bayern verkündet Abgang: Talent wechselt nach Portugal

Julius Schamburg 16.07.2026 • 16:42 Uhr Lovro Zvonarek verlässt den FC Bayern endgültig. Nach zwei Jahren in Österreich und der Schweiz beginnt für den 21-Jährigen ein neues Kapitel in Portugal.

Lovro Zvonarek verlässt den FC Bayern und wechselt nach Portugal zu CF Estrela Amadora. Das gab der deutsche Rekordmeister am Donnerstag offiziell bekannt.

Über die Ablöse machten die Münchner keine Angaben, Zvonarek hätte noch ein Jahr Vertrag gehabt. Bei Estrela Amadora unterschreibt der Kroate ein Arbeitspapier bis 2029.

FC Bayern verabschiedet Zvonarek

In der abgelaufenen Saison war Zvonarek an den Grasshopper Club Zürich verliehen. In 31 Pflichtspielen für die Schweizer erzielte er drei Tore und steuerte drei Assists bei. Im Jahr zuvor spielte Zvonarek leihweise für den österreichischen Erstligisten Sturm Graz.

„Lovro hat in den vergangenen beiden Jahren bei Sturm Graz und bei Grasshopper Club Zürich wertvolle Erfahrungen im Profifußball gesammelt und speziell in Zürich viel Spielpraxis bekommen. Nun hat er die Chance erhalten, in der ersten Liga Portugals den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen“, wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung in München, zitiert.

Bei Amadora trifft Zvonarek auf seinen ehemaligen Amateure-Mitspieler Max Scholze. Der portugiesische Klub wildert immer wieder in Deutschland, insbesondere in der 3. Liga.

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Estrela Amadora schlägt schon wieder in Deutschland zu

Der einstige Traditionsklub aus der Region Lissabon schaffte 1988 den erstmaligen Sprung in die erste Liga. Zwei Jahre später folgte mit dem Gewinn des portugiesischen Pokals der größte Triumph der Vereinsgeschichte, ehe sich der Arbeiterverein nach der Jahrtausendwende zu einem Fahrstuhlklub entwickelte, in finanzielle Schieflage geriet und 2011 Insolvenz anmeldete.

2020 folgte die Rückkehr in den Profifußball, als der neugegründete Verein nach einer Fusion mit Club Sintra Football den Platz von Sintra in der dritten Liga übernahm. Bereits im Jahr darauf folgte der Aufstieg in die zweite Liga, 2023 der Sprung ins portugiesische Oberhaus.

Um sich dort im Schatten von Lissabons Giganten Benfica und Sporting langfristig zu etablieren, beruht die Strategie von Amadora vor allem auf effizientem Scouting, sprich, junge sowie entwicklungsfähige Spieler aufzuspüren, kostengünstig oder ablösefrei zu verpflichten und später mit großem Gewinn weiterzuverkaufen. Nun soll Zvonarek sein Glück auf der iberischen Halbinsel versuchen.