FC Bayern vermeldet festen Abgang

Felix Kunkel 13.07.2026 • 19:29 Uhr Der FC Bayern vermeldet einen weiteren Abgang. Der dänische Youngster Jonathan Asp Jensen wechselt dauerhaft nach Spanien.

Nächster Abgang beim FC Bayern: Wie der Rekordmeister am Montagabend offiziell mitteilte, schließt sich Jonathan Asp Jensen fest dem spanischen Erstliga-Aufsteiger Deportivo A Coruna an.

Lange hatte Serie-A-Klub Lazio Rom als Favorit auf die Verpflichtung des 20-jährigen Dänen, der im Mai 2024 sein Bundesligadebüt feierte, gegolten. Als Ablösesumme für Asp Jensen kassieren die Münchner nun dem Vernehmen nach rund sechs Millionen Euro.

Der offensive Mittelfeldspieler war im Sommer 2022 für 1,2 Millionen Euro aus der Jugend des FC Midtjylland an den FC Bayern Campus gewechselt und durchlief anschließend ab der U17 alle Nachwuchsteams der Münchner.

Für die Profis stand er lediglich einmal auf dem Rasen und wurde in der Vorsaison an die Grasshoppers nach Zürich verliehen.

Bayern-Talent nach Spanien: „Der verdiente Lohn“

„Jonny ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich junge Talente beim FC Bayern kontinuierlich weiterentwickeln können. Seit seiner Ankunft am Campus hat er mit großem Ehrgeiz an seinem Weg in den Profifußball gearbeitet und sich in unseren Nachwuchsmannschaften stetig gesteigert“, wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, in der Mitteilung der Münchner zitiert.

Es sei „der verdiente Lohn“, dass sich Asp Jensen nun einem Klub in der ersten spanischen Liga anschließe und sich dort auf höchstem Niveau beweisen könne, ergänzte der Verantwortliche.